Vous allez paniquer avec ces fourgonnettes à l'écoute de Rick & Morty

La série animée pour adultes Rick & Morty est devenu un icône culturelle. Et ce n’est pas pour moins, puisque son humour noir, ses aventures spatiales, ses personnages uniques et plus encore, en ont fait une bijou complet. Depuis sa première diffusion, il a été un succès retentissant, et son l’intrigue principale est impliquée dans diverses conspirations contre les protagonistes.

En outre, le Série Rick & Morty présente un style visuel unique, devenant l’une des caractéristiques préférées des artistes, capables de se produire tout type de fan arts comme par exemple: personnaliser une chaussure avec les protagonistes de la série.

Ci-dessous, vous pouvez voir le travail de jmcman55 de Reddit, qui a partagé avec la communauté un vidéo montrant le design de ses chaussures de marque Vans de couleur blanche.

Timelapse of me peignant Rick & Morty sur des chaussures de Rickandmorty

Comme vous le verrez, dans la vidéo, tout est fait à la main et petit à petit cela devient un pièce unique. Pour la conception de l’artiste a pris comme inspiration un image officielle de la société de production, exactement où Rick et Morty voyagent dans l’espace avec une apparence similaire à “Hommes en noir”, cela se remarque grâce à costume formel et lunettes.

