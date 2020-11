Meliodas des sept péchés capitaux.

Les sept péchés capitaux sont devenus un anime très réussi et a gagné le droit d’être aimé par des millions de fans à travers le monde.

Très récemment, certains de ces fans nous ont surpris avec un duo de cosplay impressionnant des personnages Meliodas et Escanor. Et aujourd’hui, ils nous ont laissés bouche bée avec une affiche lenticulaire spectaculaire de cet anime passionnant.

Savoir plus: Fusionnez vos personnages préférés en un magnifique fan art qui unit One Punch-Man, Dragon Ball, Naruto et plus

Une affiche lenticulaire qui change selon l’angle que vous regardez

Un utilisateur de Reddit connu sous le nom de Wizyakuza nous a montré il y a un mois des illustrations de Meliodas et d’Elizabeth qui nous ont montré leurs deux facettes.

À l’époque, ce grand artiste nous a promis que Je créerais bientôt une affiche lenticulaire en 3D de ces illustrations. Et enfin c’est fini!

Regarde regarde!

Meliodas / Elizabeth Demon & Goddess Race Illustration lenticulaire 3D de r / NanatsunoTaizai

Nous avons vraiment aimé le style de ce fan art émouvant de Meliodas et Elizabeth. Il a beaucoup de classe! Que pensez-vous de cette affiche lenticulaire cool?

Autres objets Les sept péchés capitaux que vous pourriez aimer