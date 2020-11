Nouvelle ligne de vêtements Pokémon de Graniph

Les fans de Pokémon aiment non seulement avoir des figurines et des jeux vidéo de la franchise avec eux, mais ils aiment aussi porter des vêtements avec leurs créatures préférées. Dans ce cas, la marque japonaise Graniph a décidé de faire plaisir aux fans de la série avec une nouvelle ligne de vêtements très cool Et le meilleur de tous, ils ont annoncé des versions pour tous les publics, hommes, femmes et enfants.

D’un autre côté, les designs sont uniques, car ils ont différents motifs très intéressants, et ils conservent également une touche minimaliste avec laquelle ils ont l’air parfait. Dans cette variété de styles, vous pouvez trouver des Pokémon tels que Pikachu, Mew, Eevee, Snorlax et bien d’autres.

Ce sont les t-shirts que tous les fans de Pokémon souhaiteraient avoir

Dans les images suivantes, vous pouvez trouver tous les modèles disponibles dans cette gamme de chemises annoncée par Graniph.

Comme vous pouvez le voir, il existe une variété de styles qui s’adaptent à tout type de goût. Cette nouvelle ligne de vêtements de Graniph paraîtra le 10 novembre 2020 et contient jusqu’à 23 articles différents, vous pouvez tout voir sur sa page officielle. N’oubliez pas que des chemises Pokémon très élégantes ont également été publiées précédemment, idéales pour les vrais fans de la franchise.

