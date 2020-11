Drapeau One Piece.

Un fan de One Piece a récemment partagé une photo sur Reddit nous montrant sa dernière acquisition: une collection de médailles des emblèmes des Pirates du Chapeau de Paille.

Comme indiqué dans sa publication, le vendeur lui a demandé laquelle de ces médailles il voulait … ce à quoi il a répondu, après les avoir vues, qu’il achèterait tout son stock.

Une collection très spéciale de médailles One Piece

L’utilisateur de Reddit “jallanrodriguez” nous a éblouis avec sa nouvelle collection de médailles One Piece. Les médailles nous montrent le emblèmes ou boucliers de pirates du drapeau Jolly Roger des Pirates du Chapeau de Paille de One Piece.

Il m’a demandé “lequel aimeriez-vous, monsieur?” J’ai répondu “Je vais prendre tout votre stock” de r / OnePiece

La vérité est que ces médailles One Piece nous ont laissé complètement amoureux. Lequel d’entre eux avez-vous le plus aimé? Avez-vous une médaille ou une figurine One Piece sous votre ceinture?

