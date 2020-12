Cela fait quelques années depuis l’aboutissement de l’une des histoires d’anime les plus célèbres de notre temps, Menace de mort et ses fans sont parmi les plus fidèles et sont ceux qui s’identifient aux nouvelles idées que cette franchise a apportées au monde des histoires animées. C’est pourquoi vous voudrez sûrement cette formidable affiche de Menace de mort qui est aussi Lenticulaire. Et au cas où vous ne l’auriez pas vu, ce fan transforme le protagoniste de Death Note en une superbe figurine LEGO

Affiche d’illustration lenticulaire 3D “Light & Ryuk”… dessinée à la main et auto-produite! de deathnote

Avec un protagoniste qui subit des changements qui nous font voir les humains d’un autre point de vue, sans aucun doute, c’est un personnage principal qui mérite une affiche comme celle qu’il a réalisée dans ce fan art. D’un côté nous voyons Light Yagami Avec sa ville en arrière-plan, ses cheveux bruns et son uniforme scolaire, tout semble normal jusqu’à ce que vous vous déplaciez un peu autour de l’affiche et de la représentation de Ryuk Que nous avons vu précédemment comment un fan fait une illustration très particulière de Ryuk qui nous donne le fond complet de la série et la connexion avec le monde souterrain.

Pendant ce temps, ils sont également maintenus ensemble par la pomme qui Light Yagami Il tient dans sa main, ce qui est le point faible et la friandise préférée de Ryuk. Je veux dire, ce n’est pas juste une belle affiche de Menace de mort pour les grandes compétences de dessin de l’artiste ou pour le concept de l’art Lenticulaire, mais aussi à cause de la manière dont les personnages se connectent entre la ville et le pâté de maisons, racontant le contexte abstrait des relations dans la série.

