Motorola a complètement renouvelé l’application caméra de ses mobiles. Découvrez tout ce qui a changé.

Écrit par Christian Collado chez Motorola

Motorola a créé un nouvelle application de caméra pour vos mobiles, et l’a publié sur Google Play. Jusqu’à présent, tout semble normal: Google a également sa propre application de caméra et la propose via le Play Store, de la même manière que OnePlus et d’autres fabricants.

Ce qui est vraiment spécial dans cette nouvelle application de caméra, c’est le fait qu’il s’agit d’un application au format modulaire, ce qui la prépare pour fonctionne correctement sur tous types d’appareils, des smartphones «normaux» comme le Motorola Moto G9, aux pliables comme le Motorola RAZR 5G ou les tablettes.

L’application de caméra mobile Motorola change complètement dans la version 3.0

Son interface, totalement rénové par rapport à l’édition précédente, il propose désormais contrôles simplifiés pour des fonctions telles que le zoom ou le flash. Ces options maintenant sont plus proches de vous.

Également compris suggestions basées sur l’intelligence artificielle qui apparaîtra en haut de l’écran.

D’autres nouveautés en termes de design sont l’inclusion de flous, coins arrondis sur les différents panneaux et fiches d’information, ainsi qu’un réduction du nombre d’icônes. Finalement, le les modes de l’appareil photo apparaîtront en bas dans un carrousel horizontal personnalisable, afin que les utilisateurs puissent choisissez vos modes préférés et ayez-les toujours à portée de main.

Puisqu’il s’agit d’un application avec une approche plus modulaire et flexible, Moto Camera 3 pourra s’adapte automatiquement à tout type d’appareil. De cette façon, l’interface aura des détails uniques lors de l’exécution sur des terminaux pliants tels que le RAZR 5G, vous permettant de profiter du écran extérieur de plus petite taille.

L’application peut être téléchargé sur Google Play sur les mobiles Motorola compatibles. La société elle-même a déclaré que cette application serait incluse par défaut dans tous les terminaux lancés à partir de cette année.