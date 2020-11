Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

C’est le bon moment pour vous de vous préparer si vous faites partie de la communauté Diablo III, car sa saison 22 approche à grands pas. Voici Shadow of the Nephalem, qui arrive ce mois-ci avec des récompenses importantes.

Comme son nom l’indique, la saison aura un thème lié au Nephalem et aux ombres du passé. Pour cette raison, les joueurs peuvent se battre accompagnés d’un allié particulier.

De plus, Blizzard activera certaines options pour le cube de Kanai et diverses récompenses cosmétiques qui seront bien reçues par les joueurs.

Quand commencera la saison 22 de Diablo III et que comprendra-t-elle?

Shadow of the Nefalem commencera officiellement le 20 novembre. Durant la saison, les joueurs pourront activer un pylône pour invoquer un clone d’ombre, qui les accompagnera tout au long de leur aventure.

Le clone sera actif pendant 1 minute ou jusqu’à ce qu’il soit vaincu. Il sera créé avec 1 des 3 paramètres à choisir au hasard. Cet allié augmentera sa puissance avec le personnage principal.

En ce qui concerne le Kanai Cube, Blizzard ajoutera une quatrième boîte, donc un pouvoir supplémentaire peut être utilisé, mais il ne s’empilera pas avec le reste des capacités de l’objet. À cette occasion, les récompenses spéciales de la saison 10 reviendront pour une durée limitée.

Les portraits de pierre essentielle noire et le collier académique du chroniqueur peuvent être obtenus. Comme si cela ne suffisait pas, le familier Livre de Caïn et le cadre de portrait de la civilisation perdue seront ajoutés.

Une autre nouvelle fonctionnalité est l’élément Gelmindor Wormguard, qui fait que Bone Spears inflige 300 à 400% de dégâts supplémentaires. Bien sûr, Edrig’s Gift proposera de nouvelles tenues saisonnières. Voici la liste des récompenses:

Barbare: Horde of the Wild Nineties Divine Warrior: Aegis of Valor Demon Hunter: Terres redoutables Team Monk: Patrons of Justice Sorcier: Robe de Mundunugu Arcanist: Voile du Typhaon Nécromancien: Mascarade du carnaval brûlant

