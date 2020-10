Le smartphone Motorola est économique et équilibré, parfait pour ceux qui recherchent la simplicité.

Écrit par Miguel Paredes

le Motorola Moto G9 Play, introduit il y a à peine quelques mois, peut être une bonne option pour moins de 200 euros.

En ce moment, nous le trouvons sur Amazon pour seulement 165 euros, un prix plus qu’intéressant.

Nous parlons d’un simple terminal, mais cela peut suffire à ceux qui recherchent un mobile avec lequel utiliser WhatsApp, consulter les réseaux sociaux et jouer de temps en temps.

Le Qualcomm Snapdragon 662 qu’il abrite à l’intérieur est une assurance vie entière.

Tout ce que vous gagnez avec le Motorola Moto G9 Play

Le smartphone Motorola a une dalle IPS de 6,5 pouces et une résolution HD +. Nous avons rencontré une encoche en forme de goutte en haut et un petit menton en bas, ce qui lui donne un look relativement moderne.

Qualcomm Snapdragon 66 24 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne Écran HD IPS 6,5 ″ + 3 caméras arrière Batterie de 5000 mAh avec charge rapide à 15W Prise casque, NFC et radio FM

Comme nous l’avons dit, sous son châssis se trouve Qualcomm Snapdragon 662, un processeur avec lequel vous n’aurez pas de problèmes au quotidien.

Il est livré avec un seul modèle de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, assez de chiffres pour de nombreux utilisateurs.

Ce Motorola Moto G9 Play abrite également 3 caméras arrière et une grande batterie de 5000 mAh, avec une charge rapide.

Pour moins de 170 euros, vous pouvez emporter chez vous un smartphone équilibré et suffisant pour profiter du quotidien.

