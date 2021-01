Ces jeux sont disponibles gratuitement et ne manqueront pas de vous faire passer un bon moment.

Écrit par María Veiga dans Casual Games

2020 nous a laissé de grands moments en matière de jeux mobiles occasionnels et Google a voulu en faire une reconnaissance particulière avec une catégorie à part dans le Prix ​​Best of 2020.

De la même manière, la société américaine n’a pas laissé le travail de développeur et donc le mentionnés aux côtés des jeux primés.

Top 5 des jeux occasionnels de 2020

Harry Potter: Puzzles et magie, par ZyngaDreamWorks Trolls Pop: Bubble Shooter & Collection par Huuuge Games – Jouez ensembleSpongeBob SquarePants: Concours de cuisine de Tilting PointDisney Frozen Adventure, par Jam City, Inc.EverMerge par Big Fish Games

Harry Potter: Puzzles et magie, par Zynga

Harry Potter: Puzzles and Magic est un jeu de puzzle enchanté inspiré des sorts de la célèbre saga magique. Son interface vous rappelle Candy Crush et d’une certaine manière son fonctionnement est similaire, bien que pour avancer en niveau différents sorts doivent être utilisés qui sont devenus très populaires.

Au fur et à mesure de votre progression, vous débloquerez des moments emblématiques des films tels que le combat de Harry, Ron et Hermione avec le troll, les farces de Fred et George ou Hagrid prenant soin de ses créatures magiques. Est gratuit bien qu’il ait des achats dans l’application.

DreamWorks Trolls Pop: Bubble Shooter & Collection par Huuuge Games – Jouez ensemble

DreamWorks Trolls Pop est un jeu de bulles éclatantes de la même couleur à travers le lancement depuis le bas de l’une d’une couleur spécifique. Au fur et à mesure que vous montez de niveau, vous obtenez des compagnons de voyage (trolls) qui vous aideront à faire exploser des bulles difficiles d’accès ou Ils vous aideront lorsque le niveau deviendra difficile pour vous. Chaque troll a ses propres pouvoirs spécifiques et sera utile dans différentes situations.

Le jeu est gratuit et comprend un système de récompenses spécial, bien qu’il dispose également d’un magasin pour débloquer du contenu supplémentaire.

Concours de cuisine Bob l’éponge, de Tilting Point

Gérer un restaurant et toutes ses commandes n’est pas une tâche facile et avec le jeu SpongeBob nous en souffrirons sur nos viandes. L’objectif est que vous créez votre propre cuisine en Bikini Bottom, que vous décorez et personnalisez votre restaurant à votre guise pour vous préparer au mieux à ce qui vous attend, un barrage d’ordres.

Ce jeu de cuisine SpongeBob est un jeu gratuit qui comprend des achats intégrés en option. Les fonctions de paiement peuvent être désactivées dans l’application, quelque chose qui est utile si les enfants veulent profiter du jeu.

Disney Frozen Adventures: Nouveau jeu Match 3 de Jam City, Inc.

Le monde Frozen de Disney prend vie dans une nouvelle aventure passionnante. Rejoignez Elsa, Anna et Olaf pour construire et renouveler le royaume dans un tout nouveau jeu mobile basé sur les films Disney Frozen et Frozen 2.

Les énigmes sont similaires à celles du jeu Harry Potter, mais l’astuce dans ce cas pour les compléter de manière satisfaisante réside dans les sorts des protagonistes de Frozen. Aussi C’est gratuit et comprend les achats intégrés.

EverMerge par Big Fish Games

Fusionnez, associez et créez votre chemin à travers les missions pour repousser le brouillard et apprendre les histoires vraies derrière EverMerge, un jeu magique qui veut devenir une légende. L’objectif est fusionnez différents objets pour finir par construire votre propre monde à votre goût.

C’est gratuit et avec des pièces de monnaie, les processus de construction qui autrement se déroulent «en temps réel» sont accélérés. Il a d’innombrables bonnes opinions et des milliers à télécharger, donc le plaisir est garanti.