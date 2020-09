Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur

Si vous suivez régulièrement l’équipe . Deals, aucune de nos offres les plus populaires jusqu’à présent cette semaine ne vous surprendra. Rien ne vole plus vite des étagères que Masques pour le visage Powecom KN95, qui sont actuellement les seuls masques KN95 autorisés par la FDA sur Amazon. NIOSH a testé ces masques et a constaté qu’ils filtraient jusqu’à 99,2% des petites particules en suspension dans l’air, ce qui est encore mieux que presque tous les masques 3M N95 du marché. Faites le plein de ces masques Powecom pendant qu’ils sont en vente pour 25,75 $ par paquet de 10 au lieu de 45 $ – vous obtiendrez même un écran facial gratuit avec chaque boîte!

Parmi les autres offres populaires parmi nos lecteurs cette semaine, citons Les masques faciaux les plus vendus d’Amazon pour 39 ¢ la boisson gazeuse, masques faciaux noirs à 3 plis contre le coronavirus pour 36 ¢ chacun, Masques faciaux COVAFLU KN95 et Masques pour le visage SupplyAID KN95 qui sont de nouveau en stock, et gel hydroalcoolique Purell à certains des meilleurs prix que nous ayons vus depuis avant la pandémie.

Les éléments essentiels du coronavirus sont toujours au sommet de la liste de la plupart des gens à l’heure actuelle, mais les offres sur les éléments non essentiels ont repris beaucoup de succès ces derniers temps. La plupart d’entre eux sont disponibles pour tout le monde, mais vous ne réalisez peut-être pas que certaines offres ne sont disponibles que pour un groupe de personnes sélectionné. De quel groupe de personnes parlons-nous? Principaux abonnés, bien sûr. La plupart des gens pensent à d’autres avantages lorsqu’ils pensent à Amazon Prime, comme l’expédition rapide, le streaming Amazon Prime Video, etc. Mais les offres exclusives Prime sont un avantage supplémentaire fantastique dont peu de gens sont conscients. Et si vous n’êtes pas au courant des offres Prime uniquement d’Amazon, vous ne pouvez évidemment pas en profiter.

Arrêtez tout ce que vous faites et ajoutez cette page à vos favoris dès maintenant: Juste pour Prime. Il regorge d’offres exclusives disponibles uniquement pour les abonnés Amazon Prime, et il est constamment mis à jour. Il y a des dizaines d’offres intéressantes disponibles cette semaine et nous en avons sélectionné 10 en particulier que vous devriez examiner si vous êtes un membre Prime. Vérifiez-les tous ci-dessous.

Purificateur d’air ionique à filtre permanent OION Technologies B-1000

ÉCONOMISEZ DE L’ARGENT ET L’ENVIRONNEMENT – Avec seulement 7,5 W de consommation d’énergie ultra-faible et aucun filtre coûteux à remplacer, le purificateur est une bonne affaire pour vous et l’environnement. Taille: 17 « (H) x 6 » (L) x 7 « (P).

Purification par ioniseur électrostatique – Les ions négatifs (O1) éliminent les polluants atmosphériques aussi petits que 0,01 micron tels que les allergènes, le pollen, la moisissure, la fumée, les squames d’animaux, les odeurs désagréables, la poussière et autres irritants en suspension dans l’air.

Ventilateur de purification silencieux et veilleuse – Aspire silencieusement l’air pour la purification et nettoie et assainit l’air autour de vous.

OION Technologies B-1000 Purificateur d'air ionique à filtre permanent Pro Ionizer avec désinfectant UV-C, N… 67,95 $ pour les membres Prime seulement

Cafetière programmable BOSCARE

♥ 【ENTIÈREMENT PROGRAMMABLE】: Réveillez-vous avec une tasse de café chaud avec une fonctionnalité entièrement programmable, la minuterie programmable vous permet de régler le temps d’infusion jusqu’à 24 heures à l’avance.

♥ 【PROFITEZ DE L’HEURE DU CAFÉ PACIFIQUE】: La cafetière intelligente ne fera pas de bruit à cause du matériau spécial, de la carafe en verre et du panier-filtre amovible inclus, contrairement à la carafe en métal qui peut générer des bruits de grattage insupportables lorsque vous poussez le filtre vers le bas.

♥ 【COMMANDES DE BOUTONS SIMPLES】: 6 boutons faciles à utiliser et à nettoyer uniquement. Reportez-vous au manuel d’utilisation avant utilisation et pour le dépannage. Le filtre permanent fonctionne avec votre marc de café préféré et la machine à café est facile à nettoyer.

Cafetière programmable BOSCARE, cafetière filtre de 2 à 12 tasses, mini machine à café avec Auto Shu… 49,66 $ pour les membres Prime seulement

oxymètre de pouls de doigt mibest OLED

FACILE À UTILISER: Notre moniteur de pouls est facile à utiliser et dispose d’un fonctionnement efficace à un bouton. Notre capteur SPO2 vérifiera et affichera en temps réel SpO2, PR, diagramme à barres d’impulsion, ce qui est idéal pour vérifier la force de votre signal de pouls.

LUXE ET FIABILITÉ: Notre oxymètre bicolore précis affiche la SpO2 dans 4 directions, 4 modes d’affichage et 10 niveaux de luminosité réglable. Livré avec un indicateur de batterie faible

mibest OLED Finger Pulse Oximeter, O2 Meter, Dual Color White / Silver 15,95 $ pour les membres Prime uniquement

Réveil Heimvision Sunrise

⏰ 【Contrôle vocal Alexa】 Le contrôle intelligent est résolu par Amazon Alexa Echo. Il suffit de donner une simple commande vocale pour contrôler le réveil après la prise de conscience d’Alexa. L’application «Smart Lift» est nécessaire pour connecter votre smartphone alors qu’il ne prend en charge que le réseau WI-FI 2,4 GHz.

⏰ 【Simulation du lever et du coucher du soleil】 La lampe de réveil HeimVision est un bon choix pour vous permettre de programmer des heures de réveil et de coucher régulières. Simulation du lever du soleil – La lumière augmente progressivement avant l’heure de réveil prédéfinie jusqu’à ce que votre pièce soit remplie de lumière jaune vif. La lumière imitera le lever du soleil pour vous aider à vous réveiller plus naturellement. Simulation du coucher de soleil —- La lumière et le son diminuent progressivement jusqu’à la durée définie pour vous détendre jusqu’à l’endormissement.

⏰ 【7 sons naturels et radio FM】 Il existe 7 types de sons de réveil uniques à choisir, tels que Birdsong, Hawaii Wave, Streams, Beep, Win dells, Chord, Ringtone et Piano, qui peuvent vous apporter des sons de la nature fantastiques. En plus d’avoir une fonction Radio FM, il est facile d’ajouter le VOA comme votre nouvelle alarme sonne comme vous le souhaitez.

Réveil Heimvision Sunrise, Smart Wake up Light Fonctionne avec Alexa, alarme numérique Sleep Aid Cl… 37,99 $ pour les membres Prime uniquement

300 pièces assiettes en plastique or avec argenterie jetable

DÎNER FANCY GOLD : Ajoutez une touche d’élégance et de raffinement à votre événement. Des assiettes blanches élégantes avec des garnitures dorées et un ensemble d’argenterie dorée se complètent dans un ensemble de couleurs luxueuses débordant de style

HAUTE QUALITÉ : Cet ensemble de couverts et d’assiettes en plastique doré élégant est bien plus que de beaux motifs de design, des ustensiles en plastique robustes suffisamment solides pour couper la viande sans se casser, et des assiettes durables peuvent gérer les aliments chauds, froids et humides sans fuite ni renversement

VALEUR PACK : Cet ensemble contient tout ce dont vous avez besoin pour servir 60 invités, notre ensemble de vaisselle en plastique doré de 300 pièces est disponible pour tous les types d’aliments. Satisfaire tous les besoins des activités de fête

300 assiettes en plastique doré avec argenterie jetable, ensemble de vaisselle pour 60 invités comprend: 60… 43,19 $ pour les membres Prime uniquement

Grille-pain rétro en acier inoxydable à 2 tranches de Keenstone

Grille-pain à 6 réglages de brunissage: Le grille-pain a 6 nuances différentes pour que vous puissiez choisir un goût différent, des réglages inférieurs pour un grillage plus clair ou des réglages plus élevés pour un grillage plus foncé.

Grille-pain à fente extra large: les fentes du grille-pain sont de 1,5 pouce peuvent accueillir des tranches épaisses ou du pain, répondent à vos besoins

Fonctions de grillage multiples: grille-pain avec fonction d’annulation, de bagel et de décongélation, annulation du grillage d’arrêt du modèle à tout moment, modèle de bagel grillage du côté coupé et mode de décongélation grillage des pains surgelés.

Grille-pain à 2 tranches Grille-pain rétro en acier inoxydable avec fentes extra larges – Vert pastel 35,99 $ pour les membres Prime seulement

Caméra de sécurité extérieure Amiicom

🏠FHD 1080P et vision nocturne: images haute résolution en résolution 1080p et combinaison d’un objectif de 3,6 mm de large pour couvrir plus d’espaces clairement, même dans l’obscurité totale avec une distance de vision nocturne jusqu’à 32 pieds.

🏠 Audio bidirectionnel: la sécurité des caméras sans fil extérieures AMICCOM vous permet de communiquer avec les invités accueillis, et une alarme dissuasive peut éliminer les invités indésirables. Stockez toutes vos images de surveillance de sécurité enregistrées 24h / 24 et 7j / 7 à partir de notre caméra extérieure à l’aide d’une carte Micro SD (maximum 256 Go).

Détection et alerte de mouvement SMART: détection de mouvement programmable sans fil de caméra de surveillance extérieure AMICCOM, enregistrement de mouvement et alerte de mouvement en temps réel via APP, télécharger des instantanés et des vidéos, réglage de la sensibilité au mouvement, détection de mouvement précise et intelligente moins de fausse alarme.

Caméra de sécurité extérieure, caméras de surveillance WiFi 1080P, caméra IP avec audio bidirectionnel,… 33,99 $ pour les membres Prime uniquement

Coussin de siège Kieba Coccyx

SOULAGEMENT ET CONFORT MAXIMUM: La mousse à mémoire de forme ultra premium recouverte d’une technologie de gel apaisant offre un soutien et un confort ultimes. Nouveau design plus grand avec plus de couverture de gel que les autres coussins de gel. Conçu pour soulager la douleur et la tension du bas du dos, du coccyx (coccyx), de la hanche, de la colonne vertébrale et des zones sciatiques. La densité ferme fournit un soutien supplémentaire.

DURABLE: 100% mousse à mémoire de forme thérapeutique de première qualité combinée à un gel. Ne s’aplatira pas avec une utilisation prolongée. Le fond antidérapant garantit que le coussin reste en place et ne se déplacera ni ne glissera sur aucune surface.

ERGONOMIQUE: Favorise une bonne posture, un bon alignement de la colonne vertébrale et une bonne répartition du poids pour des heures d’assise confortable.

Coussin de siège Kieba Coccyx, grand oreiller orthopédique en mousse viscoélastique Cool Gel pour la sciatique,… 23,49 $ pour les membres Prime seulement

SHAN ZU Pro couteau de chef allemand en acier inoxydable à haute teneur en carbone

۞ PARFAIT POUR TOUTES LES TÂCHES DE COUPE: Il est conçu pour être adapté à diverses applications de coupe.Il est suffisamment maniable pour hacher les feuilles de menthe, trancher les carottes et peler la courge musquée, offrant des coupes nettes sans nécessiter une forme parfaite , empêcher les aliments de coller à la lame.

۞ ACIER ALLEMAND À HAUTE CARBONE: forgée avec précision par de l’acier allemand à haute teneur en carbone de qualité supérieure, 5Cr15MoV, cette lame se compose d’environ 0,5% de carbone et 15% de chrome, elle est livrée avec un HRC (Rockwell Hardness Scale) de 55-57 qui la rend usée résistance, durabilité, résistance à la rouille et aux taches, etc.

۞ BORD DE COUPE DOUBLE FACE, ULTRA-SHARP: Arête de coupe double face, les mains droite et gauche sont applicables, angle de 15 ° par côté, poli à la main sur 60 jours par un artisan chevronné pour des coupes lisses et efficaces. Chaque couteau est refroidi par de l’azote pour une dureté, une flexibilité et une résistance à la corrosion améliorées pour vous aider à faire votre meilleure coupe.

Couteau de chef 8 pouces, SHAN ZU Pro Couteaux de cuisine allemands en acier inoxydable à haute teneur en carbone avec ergonomie… 21,38 $ pour les membres Prime seulement

Torche d’extérieur à flamme scintillante solaire TomCare

Torches solaires rétro en métal: Fabriqué en métal de qualité, finition enduite de bronze résistant à la rouille, cette lampe à flamme solaire est durable pour une utilisation en extérieur. En outre, sa nouvelle apparence de version semble plus élégante et vintage. C’est le meilleur éclairage décoratif pour votre maison.

Effet de flammes réaliste: la conception étonnante des flammes, ainsi que sa lumière chaude, le font ressembler à de vraies flammes. Illuminez votre jardin, allée, porte d’entrée ou cour, créant une ambiance accueillante.

Économie d’énergie et étanche: IP65 étanche, prêt pour toutes les conditions météorologiques, pas de soucis pour la pluie, la neige. Parfait pour l’éclairage extérieur. Il est alimenté à l’énergie solaire, mettez-le simplement à la lumière directe du soleil pour le charger.

TomCare Solar Lights La torche solaire en métal allume la flamme scintillante Éclairage extérieur Terrain décoratif… 41,39 $ pour les membres Prime seulement

Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.