Conduisez Knight.

En explorant le contenu sur Reddit, nous sommes tombés sur une véritable œuvre d’art réalisée par l’utilisateur “GeorgeFloyd”. C’est une vidéo d’une animation conçue par lui-même dans laquelle on peut voir un combat passionnant, bizarre et psychédélique entre Conduisez Knight et Nyan.

Drive Knight est un héros de classe S dans la One Punch Man Heroes Association, et dans ce combat, il donne tout pour mettre fin à l’intrépide chat.

Drive Knight vs Nyan: la bataille ultime

Dans la vidéo de ce fan de One Punch Man, nous pouvons voir comment Nyan semble traîner des corps apparemment sans vie, quand soudainement le héros de classe S Drive Knight entre en scène.

Puis une bataille sanglante commence dans laquelle Drive Knight utilise toutes sortes d’astuces pour vaincre Nyan, qui évite encore et encore les attaques de son adversaire. Mais nous ne voulons pas vous en dire plus, voyez par vous-même!

