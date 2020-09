Les rumeurs d’affichage de l’iPhone 12 suggèrent qu’Apple pourrait inclure un affichage de taux de rafraîchissement de 120 Hz sur les nouveaux modèles, mais une source fiable dit que cela ne se produit pas.

Apple aurait eu des inquiétudes quant à la durée de vie de la batterie de l’iPhone 12 avec un écran 120 Hz et a décidé de reporter la fonctionnalité à ses modèles d’iPhone 2021 à la place.

Apple devrait dévoiler les quatre nouveaux modèles d’iPhone 12 en octobre.

Les fuites de l’iPhone 12 inondent Internet depuis des mois maintenant, mais beaucoup d’entre elles sont encore contradictoires, malgré le fait que la révélation du nouveau téléphone soit probablement dans un mois environ. L’un des nombreux points d’interrogation qui subsistent concerne l’affichage, car des rumeurs et des rapports ont alterné entre affirmer qu’Apple augmentera ou ne augmentera pas le taux de rafraîchissement de ses téléphones 2020. L’incertitude entourant cette mise à niveau persistera probablement, mais cette semaine, une source fiable a décidé de verser de l’eau froide sur la rumeur des modèles d’iPhone 12 avec des écrans de taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Dans une note de recherche obtenue lundi par MacRumors, l’analyste de TF International Securities, Ming-Chi Kuo, a déclaré qu’aucun des modèles d’iPhone 12 ne prendrait en charge les écrans 120 Hz en raison de préoccupations concernant la durée de vie de la batterie. Au lieu de cela, Apple devrait introduire cette fonctionnalité sur les modèles d’iPhone 2021 qui utilisent la technologie d’affichage LTPO.

Des taux de rafraîchissement plus élevés ont commencé à devenir la norme sur les appareils haut de gamme, le Pixel 4 de Google passant à 90 Hz tandis que les Galaxy S20 et OnePlus 8 Pro sont livrés avec des écrans à 120 Hz. Cela dit, si la mise à niveau devait affecter de manière significative la durée de vie de la batterie du nouvel iPhone, ce n’est probablement pas un compromis que de nombreux utilisateurs prendraient. L’autonomie de la batterie est toujours la caractéristique que les consommateurs considèrent comme la plus importante lors de l’achat d’un nouveau téléphone.

En plus de pleuvoir sur le défilé à taux de rafraîchissement élevé, Kuo a également déclaré que l’iPhone 12 de 5,4 pouces aura une «encoche plus étroite» afin d’ajuster toutes les informations d’affichage pertinentes (telles que la durée de vie de la batterie et la force du signal) à gauche. et les coins droits de l’écran. Les deux modèles de 6,1 pouces et le modèle de 6,7 pouces qui complètent la gamme iPhone 12 auront des encoches de la même taille que celles apparaissant sur la gamme iPhone 11.

Selon les fuites précédentes, l’iPhone 12 de 5,4 pouces, l’iPhone 12 Max de 6,1 pouces, l’iPhone 12 Pro de 6,1 pouces et l’iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces prendront tous en charge les réseaux 5G et disposeront d’écrans OLED. Les quatre modèles seront également probablement équipés de la même puce A14 Bionic qu’Apple a dévoilée mardi lors de son événement «Time Flies». En raison de la nature étrange de cette année, l’iPad Air de quatrième génération est devenu le premier appareil Apple à être livré avec la nouvelle puce, car Apple a été contraint de retarder l’iPhone 12 en raison des circonstances entourant la pandémie du nouveau coronavirus.

Apple a dévoilé mardi l’Apple Watch Series 6, l’Apple Watch SE, l’iPad Air 4 et l’iPad 8, prévoit de sortir iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 et watchOS 7 mercredi, et annoncera probablement l’iPhone 12 en octobre.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.