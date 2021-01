Des jeux comme les remakes de Resident Evil 2 et 3, RE 7 ou RE Zero baissent temporairement de prix.

Capcom veut susciter l’enthousiasme pour Resident Evil 8: Village, l’un de ses jeux clés pour 2021, et réchauffer les moteurs dont il dispose abaissé le prix de la grande majorité des jeux et DLC de la saga Resident Evil aussi bien sur PC que sur consoles. On ne sait pas combien de temps ils seront disponibles, donc si vous voulez vous familiariser avec l’un de ces titres, c’est votre chance. En guise d’annotation, vous pouvez suivre le RE8 en direct de 3DJuegos, bien que certaines des nouvelles aient été divulguées avec le multijoueur de Re: Verse.

Les prix et titres réduits ils varient d’un magasin numérique à l’autre, bien sûr; Il semble que dans ce cas, PC et Xbox prennent la meilleure part en termes de quantité de jeux à prix réduit et de leur coût. Steam vous propose de prendre le Resident Evil 2 et Resident Evil 3 remakes pour moins de 20 euros chacun (sans DLC, oui) tandis que des titres plus anciens tels que RE5, RE4 ou RE Zero peuvent être achetés pour moins de cinq euros. Alternativement, vous pouvez également les trouver sur Humble ou Fanatical, par exemple.

Quelque chose de similaire se produit dans les domaines de Microsoft, avec des étiquettes légèrement plus élevées dans certains titres, bien que sans aucun doute le protagoniste des deux plates-formes soit Resident Evil 7 pour moins de 10 euros. Puisque RE8 n’a pas encore de date de sortie officielle (en l’absence de savoir ce qui se passe en direct), c’est le bon moment pour rattraper son retard.

