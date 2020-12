Écrit par Miguel Paredes sur Xiaomi Mi

Xiaomi possède l’un des catalogues les plus complets de la scène Android et, de temps en temps, nous apprenons à connaître un nouvel appareil. L’une de ses dernières versions a été le Xiaomi Mi Note 10, qui a produit des chiffres surprenants.

Vous pouvez vous emmener à Xiaomi des 108 mégapixels avec un gros rabais, pour seulement 319 euros. Nous parlons de sa version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Si vous êtes intéressé, faites vite, l’offre ne sera disponible que jusqu’à vendredi prochain.

Tout ce que vous gagnez avec le Mi Note 10

Le smartphone Xiaomi est livré avec une construction en verre et un joli design sinueux à l’arrière. Sur sa face avant, qui a une petite encoche en forme de goutte, un panneau AMOLED 6,47 pouces, résolution Full HD + et bords incurvés.

Votre processeur est le Snapdragon 730G de Qualcomm, le même que nous avons trouvé dans le OPPO Reno 2. J’ai eu l’occasion d’analyser le smartphone OPPO il y a quelques semaines et cette puce, conçue pour le gaming, m’a laissé de grands sentiments. Il est accompagné de versions de 6 Go et 8 Go de RAM.

Xiaomi Mi Note 10, fiche technique Spécifications Dimensions 157,8 x 74,2 x 9,67 mm

Écran AMOLED de 6,47 pouces de 208 grammes

Jusqu’à 600 nits de luminosité

Spectre de couleurs Résolution DCI-P3 Full HD + (2340 x 1080 pixels)

398 PPIProcesseurQualcomm Snapdragon 730GRAM6 / 8GBSystème d’exploitationMIUI 11 basé sur Android 9Storage128 / 256GBCamérasArrière: 108 MP f / 1.7 principal avec 12 et 8 MP OIS + x2 «télé» avec zoom optique 3,7x, 10x hybride et zoom numérique 50x + objectif ultra grand-angle 20 MP + macro

Frontale: 32 MP

Batterie5 260 mAh

Charge rapide 30 W Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran, USB Type C, certifié TÜV Rheinland

Quand vous regardez ses fesses, le meilleur vient. Le Xiaomi Mi Note 10 dispose de 5 caméras dirigées par un impressionnant capteur de 108 mégapixels. Il est capable de prendre des photos avec une résolution que nous n’avions pas vue sur un smartphone. Dans l’encoche de sa façade, un appareil photo de 32 mégapixels qui a aussi beaucoup à dire.

En revanche, sa batterie atteint Capacité de 5260 mAh, avec une puissante charge rapide de 30 W. En outre, il dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran. Le Xiaomi Mi Note 10 est un terminal vraiment complet, avec des fonctionnalités qui font la différence, et que vous pouvez prendre avec une réduction intéressante.