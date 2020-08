Cet article a été initialement publié le 25/08/2020

9 h 10 HAP le 25 août 2020 et dernière mise à jour 30/08/2020

10 h 09 HAP le 30 août 2020.

Le Galaxy S20 Ultra n’a jamais été un téléphone que nous aimions. Le prix, les problèmes de caméra, la 5G relativement inutile – tout dans ce monstre de 1400 $ n’avait tout simplement pas de sens en tant que produit que nous recommandons à quiconque de sortir et d’acheter. Avance rapide jusqu’en août, et maintenant Samsung a un nouveau gros téléphone: le Note20 Ultra. Et comme notre examen le montre clairement dès le départ, Samsung a résolu pratiquement tous les gros problèmes qui rendaient le S20 Ultra si « meh », tout en rendant le Note 100 $ moins cher que son homologue Galaxy S. En bref, il n’y a tout simplement aucune raison d’acheter un Galaxy S20 Ultra lorsque le Note20 Ultra existe.

Lors du lancement du Galaxy Galaxy S20 Ultra, Samsung a passé beaucoup de temps à parler de la matrice de caméras avec son capteur principal de 108 MP et un objectif périscope. Cependant, nous avons constaté que les performances étaient insuffisantes en grande partie en raison d’une mauvaise mise au point automatique. Même après de nombreuses mises à jour, le S20 Ultra offre une expérience de caméra inférieure aux normes et coûte toujours 1400 $. Même si vous ne prenez pas beaucoup de photos et que votre principal désir est un écran géant de haute qualité, le S20 Ultra n’est plus la meilleure option.

Le Galaxy Note20 Ultra, en comparaison, dispose d’un module de mise au point automatique laser qui répare principalement l’appareil photo. Il utilise le même capteur principal 108MP, mais cela fonctionne un peu mieux. La caméra à zoom périscope a également été augmentée de 4x à 5x sur le Note20 Ultra, et l’ouverture s’est élargie à F / 3.0 à partir de F3.3. Dans tous les cas, le Note20 Ultra a une meilleure configuration de caméra. Et cela ne s’arrête pas là – malgré une batterie de 500 mAh plus petite que le dernier téléphone «Ultra» de Samsung, le Note20 Ultra dure plus longtemps avec une charge. Il a également un dos en verre mat, qui a l’air et se sent beaucoup mieux que le verre brillant du S20. En plus de tout le reste, le Note20 Ultra dispose du stylet S Pen, que vous n’obtenez pas sur le S20. Vous ne l’utiliserez peut-être pas tout le temps, mais c’est là si vous le souhaitez.

Samsung semble admettre que le S20 Ultra était trop cher car le Note20 Ultra indéniablement supérieur coûte 100 $ de moins à 1300 $. Oui, c’est encore beaucoup d’argent. Cependant, si vous allez dépenser une petite fortune sur un téléphone, il n’y a aucune justification pour le S20 Ultra par rapport au Note20 Ultra. Ce n’est peut-être pas vrai si le Galaxy S20 Ultra obtient le prix de vente qu’il mérite, mais il est actuellement plein tarif.