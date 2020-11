Le COVID-19 a nui à plusieurs industries et les jeux vidéo n’ont pas fait exception. Nous sommes dans une année qui va ouvrir les portes à la nouvelle génération de consoles et, malheureusement, la pandémie a empêché Sony et Microsoft d’organiser des événements publics pour célébrer l’arrivée de leurs produits. Cependant, la société japonaise a non seulement oublié toute célébration en face à face, car Il ne sera pas non plus possible d’acheter la PS5 dans les magasins physiques le jour du lancement..

Grâce au blog PlayStation, Sony a confirmé ce qui était déjà un secret de polichinelle: le jour du lancement, vous ne pouvez acheter la PS5 que dans les magasins en ligne. L’objectif de l’entreprise, bien sûr, est éviter les foules en période de pandémie. Si dans certains pays européens le confinement est revenu et qu’il aurait été difficile de l’acquérir dans le commerce physique, le cas des Etats-Unis est complètement différent. Il suffit de regarder les dernières semaines où des milliers de personnes essaient toujours d’obtenir le RTX 3000 dans des magasins physiques.

“Avec l’objectif de assurer la sécurité des joueurs, des concessionnaires et des employés Dans le contexte de la pandémie COVID-19, nous voulons aujourd’hui confirmer que toutes les ventes le jour du lancement se feront via les boutiques en ligne de nos partenaires commerciaux “, a déclaré Sony. Et pour éviter tout désagrément, la société a assuré qu’elle ne le ferait pas. Il y aura des unités de la PS5 disponibles à la vente dans les magasins physiques:

Il n’y aura pas d’unités à vendre dans les magasins physiques le jour du lancement. Nous vous demandons donc de ne pas camper ou faire la queue dans le magasin d’un concessionnaire local le jour du lancement dans l’espoir de trouver une console PS5 à vendre. Prenez soin de vous, restez chez vous et effectuez votre achat en ligne.

Avez-vous précommandé la PS5? Vous pouvez le récupérer dans un magasin physique

Évidemment, Si vous faites partie des personnes qui ont déjà réservé la PS5 et que vous devez la récupérer dans un magasin physique, vous n’aurez aucun problème à le faire. “Ceux qui ont réservé une console et ont choisi l’option de la chercher dans le magasin du distributeur local devraient pouvoir le faire à l’heure indiquée et en suivant les protocoles de sécurité correspondants. Confirmez les détails avec votre distributeur local”, ont-ils conclu. N’oubliez pas que la console sortira le 12 novembre aux États-Unis / Mexique et le 19 novembre en Europe.