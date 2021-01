Il semble que le Xiaomi Mi 10i ait été apprécié des utilisateurs indiens.

Xiaomi a annoncé il y a quelques jours le lancement de son smartphone Xiaomi Mi 10i, un terminal très similaire à d’autres terminaux existants tels que le Mi 10 Lite 5G ou le Remi Note 9 5G. Cela viserait à conquérir le marché indien, puisque ce serait, en principe, son seul lieu de vente. Et franchement, on dirait que c’est le cas.

Comme la société chinoise elle-même l’a communiqué, son nouveau terminal est devenu un best-seller, réussir à facturer environ 27 millions de dollars lors de votre premier jour de commercialisation.

Le secret de cet énorme record est, comme c’est presque toujours le cas avec Xiaomi, son excellent rapport qualité-prix. Le Mi 10i offre une photographie enviable, avec un capteur principal de 108 MP, accompagné du processeur Muflier 750G qui permet, entre autres aspects, la connectivité 5G.

Les utilisateurs avaient la possibilité de choisir entre cinq variantes, avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go ROM en option. Pour avoir une idée de l’ampleur de ce qui a été récolté, ces cinq modèles ont été Les cinq meilleurs vendeurs d’Amazon Inde une fois mis en vente.

Xiaomi Mi 10i, toutes les informations

Xiaomi Mi 10i, fiche technique des caractéristiques Spécifications Dimensions 165,38 x 76,8 x 9 mm

214,5 grammes Écran 6,67 pouces IPS

Taux de rafraîchissement de 120 Hz Résolution Full HD + (2400 x 1080 pixels) Processeur Qualcomm Snapdragon 750G 5GRAM6 / 8 Go LPDDR4x Système d’exploitation MIUI 12 basé sur Android 10 Stockage 128 Go UFS 2.1 extensible par microSD Caméras jusqu’à 256 GoArrière: 108 MP + 8 MP Ultra Wide + 2 MP macro + 2 MP Capteur de profondeur

Frontale: 16 MP, f / 2.45 Batterie 4.820 mAh avec charge rapide 33W Autres Lecteur d’empreintes digitales latéral, USB Type C, NFC, Dual SIM, revêtement hydrofuge, LiquidCool Technology 1.0 Plus, moteur de vibration haptique, haut-parleurs stéréo