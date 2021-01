Chaque fois que nous lançons un nouveau mobile, la première chose que nous faisons est d’installer toutes nos applications préférées. De plus, avec le temps, il est normal d’installer de plus en plus d’applications. Il est courant de devoir télécharger plusieurs applications pour trouver celle qui correspond à nos goûts et besoins. Cela signifie que dans de nombreuses occasions, choisir l’application que nous voulons installer n’est pas une tâche facile. Google le sait et a maintenant inclus une nouvelle fonction qui nous permet savoir en un coup d’œil quelles sont les applications les plus tendances à chaque instant.

Oui, il est vrai que la boutique d’applications Android évalue les utilisateurs eux-mêmes, mais la vérité est que ce n’est pas une information qui pour beaucoup est très fiable ou utile. Peut-être pour cette raison, Google a décidé d’ajouter ces nouvelles informations dans le but de devenir un grand allié en matière de pouvoir choisissez les applications à installer sur nos smartphones.

Google Play vous indique désormais quelles applications sont à la mode sur Android

De cette manière, il est possible de voir quelles applications ont une tendance à la hausse dans le magasin lui-même et celles qui perdent de leur popularité et de leur utilisation au sein de la communauté d’utilisateurs Android. Pour ce faire, il a inclus une nouvelle icône qui apparaît à côté de certaines applications pour indiquer s’il s’agit d’une application avec une tendance plus élevée ou si au contraire elle est en baisse.

Pour le moment, il n’est possible de voir cette icône que dans la liste des applications et des jeux les plus populaires. Autrement dit, si nous ouvrons l’application Google Play Store sur notre téléphone et depuis la page principale, nous sélectionnons l’onglet Top populaire, à côté de chacun des jeux ou applications qui apparaissent dans la liste, nous trouverons une icône en forme de graphique avec un flèche pointant vers le haut ou vers le bas cela nous raconte sa tendance.

Cette icône peut être vue dans les applications que nous n’avons pas déjà installées sur notre téléphone mobile ou notre tablette, car dans ce cas, elle sera affichée comme installée et aucune icône de tendance ne sera visible.

La vérité est que pour de nombreux utilisateurs, cela peut ne pas être la détermination d’installer une application ou non, mais la vérité est que pour beaucoup, cela peut être d’une grande aide pour décider quelle application installer sur notre téléphone pour certaines fonctions, savoir quelles applications sont les plus à la mode, etc.