Lorsque Sony a révélé l’apparence du PS5, les critiques pour sa taille énorme ne se sont pas fait attendre. La console est le plus grand de l’histoire, et bien que Sony ait expliqué les raisons, la principale question pour certains fans est de savoir si elle s’intégrera dans le meuble TV.

Pour résoudre les doutes de ceux qui ont ou seront bientôt propriétaires d’une PS5, Ikea mis en œuvre une solution. L’entreprise a déjà modèles en carton de la PS5 et Xbox Series X dans leurs magasins.

Un utilisateur de Reddit a pris une photo des deux maquettes dans un magasin Ikea. Alors que la Xbox Series X est une simple boîte noire avec des mesures, la conception de la PS5 comprend les panneaux latéraux.

Ikea ne laisse rien à l’imagination et comprend des mesures détaillées des composants. Cela facilitera le choix d’une table pour votre console de nouvelle génération. Ceci est important, car bien que les consoles puissent être positionnées verticalement ou horizontalement, il est toujours bon d’avoir un objet avec les dimensions réelles sous la main.

Consoles font déjà partie de l’expérience Ikea, qui propose également des maquettes d’autres produits ménagers. Pour le moment, on ne sait pas si la PS5 et la Xbox Series X seront disponible dans tous les magasins de la chaîne. On ne sait pas non plus s’il existe une version similaire de la Xbox Series S, la plus petite console de nouvelle génération de Microsoft.

Bien que la mise en œuvre d’Ikea ​​arrive plusieurs semaines après le lancement de la PS5, la réalité est que la console est épuisée. La demande des utilisateurs, ajoutée aux problèmes générés par la pandémie COVID-19 et les scalpers odieux, rendent l’obtention d’une console presque impossible.

Malgré ce qui précède, le lancement de la PlayStation 5 est devenu le plus réussi de l’histoire de toutes les consoles. Sony s’est déjà engagé à satisfaire la demande offrant plus d’unités au cours des premiers mois de 2021. Si vous n’avez toujours pas de console, vous pouvez au moins acheter un meuble Ikea en étant sûr qu’il conviendra.

