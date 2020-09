Certains clients de Walmart peuvent avoir reçu des alertes de réduction de prix PS5 par e-mail, annonçant des offres de prix incroyables.

Ces e-mails ont probablement été envoyés par erreur, car il n’y a pas d’offres officielles sur le matériel ou les jeux PS5 pour le moment.

Les deux modèles PS5 restent en rupture de stock chez Walmart et chez d’autres détaillants après s’être vendus rapidement il y a quelques jours.

La PS5 s’est vendue avant même que les précommandes ne soient censées commencer la semaine dernière; c’est à quel point l’événement de lancement a été désorganisé. Certains détaillants ont sauté le pistolet et ont autorisé les acheteurs à précommander les PS5 et PS5 Digital Edition mercredi, juste après l’événement de presse virtuelle de Sony. Le stock disponible s’est vendu immédiatement et de nombreux joueurs qui ont tenté de passer leurs commandes jeudi, ce qui était le plan d’origine, n’ont pas pu obtenir une PS5.

Amazon a ensuite contacté les acheteurs pour leur dire que leur unité PS5 pourrait ne pas être livrée avant le 12 novembre, lorsque la console sera lancée dans des magasins physiques en Amérique du Nord. Sony s’est rapidement excusé pour le désordre de précommande, affirmant que plus de stock serait bientôt disponible en précommande sans fournir de détails. Avec tout cela à l’esprit, le drame de précommande sur PS5 est à peine terminé. Il semble que Walmart ait envoyé un e-mail à ses clients sur les baisses de prix de la PS5 qui ont réduit la console de 377 $. Ne soyez pas trop excité, cependant, car personne ne pourra les honorer.

Selon GameSpot, plusieurs membres du personnel ont reçu des alertes par e-mail qui encourageaient des baisses de prix en raison d’une «correspondance de prix compétitive». Les remises variaient de 50 $ à 377 $, et certains des avertissements sont apparus pour d’autres accessoires PS5 comme le contrôleur DualSense ainsi que pour des jeux comme le remake de Demon’s Souls.

Quiconque voit des e-mails similaires devrait tempérer son enthousiasme, car il n’y a aucun moyen que quiconque soit prêt à baisser le prix de la PS5 et de ses accessoires pour le moment. Cela se produira dans un avenir plus lointain, mais ne vous attendez pas à des rabais cette saison des fêtes, en particulier pour les produits qui sont pour la plupart épuisés. Walmart corrigera l’erreur d’appariement des prix, et il est peu probable qu’il honorera les précommandes qui ont profité de la baisse de prix, en supposant que n’importe qui puisse commander une PS5 auprès du détaillant.

Une vérification rapide sur Walmart.com montre que les deux consoles sont en rupture de stock. Vous ne pouvez pas recevoir votre commande même si ces alertes de correspondance de prix étaient authentiques. Le seul rabais auquel vous pouvez vous attendre vient de Sony, et c’est sous la forme d’une console qui n’a pas de lecteur de disque Blu-Ray. L’édition numérique PS5 à 399 $ a les mêmes spécifications que la PS5 à 499 $.

Comme GameSpot le rapporte, ce n’est pas le premier accident PS5 de Walmart. Le détaillant a lancé les précommandes PS5 plus tôt que prévu, puis prévoyait d’héberger des précommandes en personne dans les magasins de détail. Walmart a dû annuler ces plans, réalisant que l’organisation d’un événement en personne pour un produit très attendu est une mauvaise idée pendant une pandémie.

Par ailleurs, Microsoft a commencé mardi à prendre des précommandes Xbox Series X et Series S sur plusieurs marchés du monde entier, et les deux consoles seront également disponibles à la commande auprès de Walmart.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.