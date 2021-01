Développé par Revelation Games, Eden Remains: Arrival arrive bientôt sur PC et sa bande-annonce réveille beaucoup d’intrigues.

Jeux vidéo action et survie dans des environnements de science-fiction ils dégagent un arôme spécial qui attire de nombreux joueurs. Ce sont des œuvres qui ont une longue histoire dans la littérature, le cinéma et les jeux vidéo. Buvant de tout cela, Eden Remains: Arrival est présenté, une proposition développée par Revelation Games qui viendra sur PC à venir et qui vous rappellera diverses œuvres de tous les domaines du divertissement.

Le jeu arrive sur PC, mais n’a pas encore de date de sortieEden Remains: Arrival est un jeu de survie à la première personne dans lequel nous prenons le contrôle d’un soldat d’élite qui est envoyé à enquêter sur un signal de détresse dans une installation isolée d’Eden. À son arrivée, il subit un accident et doit survivre sur la planète qui, comment pourrait-il en être autrement, est hostile et de nombreuses créatures et dangers se cachent.

L’exploration et le mystère sont ses principaux atouts, dans un jeu qui a un certain arôme de Dune et un autre morceau de No Mans Sky. Sa mécanique nous amènera à connaître les origines de la planète qui était la première tentative de reconolisation près de cinquante ans après que l’astéroïde ait détruit le premier monde natal de l’humanité.

Pour le moment, il reste à attendre plus sur le jeu, puisque comme on dit, n’a pas de date de sortie. Juste la bande-annonce qui accompagne ces lignes, et qui a quelque chose qui peut captiver les amateurs de science-fiction.

En savoir plus: Indie.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');