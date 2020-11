En juin dernier, Pere Navarro, le directeur général de la circulation, parlait très clairement du pourcentage d’accidents de la route et de décès sur les routes espagnoles: “Cela a un nom, un téléphone portable et WhatsApp.” Selon Navarro, «dans la sécurité routière, la vitesse est ce qui tue» et c’est «l’élément commun» de nombreux accidents de la circulation, étant la deuxième cause de mortalité.

Quelle est la première cause? Distractions, attribuées à des éléments tels que l’utilisation abusive du mobile et en plus des applications telles que WhatsApp.

L’utilisation du mobile comme cause d’accident de la circulation

Après 14 ans avec la carte à points établie en Espagne depuis 2006, Navarro et ses collègues ont révisé le système pour le mettre à jour à l’époque actuelle dans laquelle le smartphone est devenu un indispensable pour tout. En 2006, il n’y avait pas de WhatsApp ou de réseaux sociaux, donc selon Navarro, l’incidence qu’il a l’utilisation mobile dans les accidents de la circulation est si élevée que pour le moment c’est une “question d’alarme maximale”, et l’augmentation des pénalités en supprimant plus de points de carte pour la même pénalité en est le reflet.

Par conséquent, le Conseil des ministres a approuvé cette semaine sur proposition du ministère de l’Intérieur un paquet de réformes juridiques qui, dans son ensemble, modifient substantiellement la législation sur le trafic et la circulation.

L’objectif de ces changements législatifs est de générer un nouveau modèle de sécurité routière aligné sur la politique de l’Union européenne et les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé de réduire, au cours de la prochaine décennie, 50% le nombre de morts et de blessés graves dans les accidents de la circulation.

6 points de moins sur la licence d’utilisation de WhatsApp au volant

Le premier changement a été augmenter «De 3 à 6 points à déduire pour la conduite en tenant des téléphones portables». De cette manière, et en tenant compte du fait que chaque conducteur a 12 points sur son permis, la DGT souhaite que L’imprudence d’utiliser WhatsApp ou d’autres applications en conduisant coûte au conducteur ces 6 points de permis, pratiquement la moitié.

Y a-t-il un moyen de l’éviter? Oui, ne pas utiliser le mobile, ou l’utiliser en mode Mains-libres, sans pour autant avoir à lâcher ses mains du volant et donc ne pas perdre autant d’attention à ce qui se passe sur la route. L’utilisation du mains libres n’est pas pénalisée, même s’il faut toujours garder à l’esprit que 100% de votre attention doit être concentrée sur la conduite.