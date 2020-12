Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien qu’il existe des sous-genres du RPG qui parient sur une niche, la réalité est que tous les joueurs n’ont pas le temps de suivre le rythme prévu par les développeurs, d’autant plus qu’il est connu que la plupart des jeux impliquent de passer des dizaines d’heures après leur entrée. dans leurs mondes. Heureusement, l’adaptation aux nouvelles générations de joueurs est une réalité et les développeurs de Disgaea 6: Defiance of Destiny ont réfléchi à ces types de cas.

L’année prochaine verra la sortie de Disgaea 6: Defiance of Destiny, plus précisément le 28 janvier sur PS4 et Nintendo Switch pour le Japon, alors qu’en Occident, ce sera une réalité pour la console hybride à l’été 2021. Quelques semaines après ses débuts sur l’île japonaise, les développeurs, Nippon Ichi Software (NIS), ont présenté une vidéo montrant l’une des options pour ceux qui ne veulent pas perdre de temps à mener un combat tactique.

Selon les créatifs, Disgaea 6: Defiance of Destiny aura la possibilité d’accélérer l’action à l’écran de 2X à 32X, donc les batailles ne prendront pas autant de temps et vous n’aurez qu’à penser à la stratégie que vous allez mettre en œuvre.

Ces dernières années, les remasters de titres RPG classiques, tels que Final Fantasy VII, ont la possibilité d’accélérer l’action, rendant les choses plus faciles et plus supportables pour ceux qui n’ont pas autant de temps disponible.

