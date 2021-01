Avec la technologie Crystal UHD, votre salon sera inondé de lumière 24h / 24 et 7j / 7.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Dans Amazon nous pouvons trouver l’un des énormes téléviseurs Samsung avec une réduction intéressante. Il Samsung 75TU8005, avec écran 75 pouces et résolution 4K, il est disponible pour la moitié du prix.

Cela a aussi Smart TV, un système d’exploitation dans lequel vous pouvez profiter meilleures applications de musique et de films en streaming, comme Netflix, HBO et Spotify. Nous vous disons toutes ses caractéristiques.

Installez une salle de cinéma dans votre salon

Le téléviseur de Samsung atteint 75 pouces de diagonale, ce qui se traduit par une longueur de 168 centimètres et une hauteur de près de 106 centimètres (avec support inclus). En plus de Résolution 4K, intègre un système de intelligence artificielle qui sera chargé d’améliorer l’image et le son en temps réel. Il a Bixby, L’assistant virtuel de Samsung, mais prend également en charge Assistant Google.

Grâce à la technologie Cristal UHD promet de se reproduire 100% des couleurs d’une scène, quel que soit le niveau de luminosité. Qu’est ce que ça signifie? Même si vous réduisez la luminosité de votre téléviseur, même si des scènes très sombres sont montrées dans un film, vous ne manquerez aucun détail. Il est également livré avec le mode ambiant, vous pouvez l’utiliser comme un énorme cadre photo pour décorer votre salon.

La télévision de Samsung intègre également un capteur de luminosité intelligent. Sera capable de reconnaître le niveau de luminosité de l’environnement, adaptation de l’image en temps réel pour que l’expérience soit la meilleure possible.

Bien sûr, il est livré avec un système Smart TV, qui offre une plate-forme intuitive et simple où vous pouvez utiliser toutes sortes d’applications. Profitez de Netflix, HBO, Disney + et bien d’autres en toute simplicité. Sa télécommande, appelée One Remote, servira à contrôler tous les appareils connectés et à accéder facilement au contenu. Au fait, si vous ne voulez pas manquer les meilleures réductions, rendez-vous sur notre section offres.