Sans contrôle, WhatsApp peut monopoliser une bonne partie du stockage mobile. Il a toujours été possible de nettoyer WhatsApp manuellement, avec des applications ou avec l’outil de stockage rudimentaire. Maintenant, WhatsApp lance un outil plus avancé pour nettoyer et libérer de l’espace dans les fichiers WhatsApp.

Tout ce que vous recevez sur WhatsApp est stocké sur votre mobile, y compris la énième copie du meme à la mode ou cette vidéo de 5 minutes avec une blague hilarante. Avec le nouvel outil de stockage et de données, c’est plus simple trouver les fichiers WhatsApp qui prennent le plus de place et supprimez-les pour libérer de l’espace.

Comment libérer de l’espace sur WhatsApp facilement

Depuis longtemps, WhatsApp vous permet de voir quelles conversations et quels groupes consomment le plus de stockageBien que l’outil soit un peu rudimentaire. Il fallait aller conversation par conversation et marquer les éléments que vous vouliez supprimer (photos, vidéos, messages …) sans pouvoir réellement choisir ce que vous vouliez supprimer et ce que vous vouliez conserver.

Le nouvel outil est exactement là où l’ancien était. Vous devez d’abord entrer les paramètres WhatsApp, puis aller dans Stockage et données et, enfin, toucher Gérer un espace de rangement.

C’est là que le changement devient évident, avec plus de données, un design plus visuel et différent groupes d’éléments que vous pourriez souhaiter supprimer: ceux qui ont été transmis plusieurs fois et ceux qui sont volumineux.

Transféré plusieurs fois. WhatsApp fait depuis longtemps la distinction entre les messages normaux, ceux qui ont été transférés et ceux qui ont été transférés plusieurs fois. Cela s’applique également aux photos et aux vidéos et constitue en fait un bon moyen de filtrer les mèmes amusants, les vidéos et les mémos vocaux que vous voudrez peut-être supprimer après les avoir visionnés.

Plus de 5 Mo (ou autre montant). Vous trouverez ici les photos, vidéos, fichiers et messages vocaux qui occupent la plus grande taille et que, par conséquent, vous pouvez supprimer pour libérer de l’espace plus rapidement.

Le principal avantage de ce nouvel outil par rapport au précédent est que vous pouvez sélectionner ce que vous voulez supprimer ou non, en ayant un aperçu de ce qui est quoi et avec la possibilité de trier les résultats selon trois critères: d’abord le plus récent, le plus ancien ou le plus grand.

L’ancien outil de stockage WhatsApp est toujours là, juste en dessous des modules complémentaires. Vous verrez là la liste des conversations WhatsApp qui prennent le plus de place sur votre mobile. En appuyant sur l’un de ces chats, vous verrez les fichiers de cette conversation, montrant le plus grand en premier.

Le nouvel outil, oui, vous permet seulement supprimer des médias d’un chat, et non des messages texte, des contacts ou des emplacements, comme cela était possible dans la version précédente. Cependant, l’espace occupé par ces éléments est bien inférieur à celui des éléments multimédias, et vous pouvez toujours supprimer les discussions manuellement depuis la liste de discussion.

En bref, libérer de l’espace sur WhatsApp est plus facile que jamais depuis la nouvelle section Gérer le stockage. C’est le processus complet pour supprimer les photos ou vidéos WhatsApp qui consomment votre espace de stockage depuis votre mobile:

Appuyez sur le bouton de menu ⋮

Entrez les paramètres

Appuyez sur Stockage et données

Appuyez sur un Gérer le stockage

Aller dans Transféré plusieurs fois, plus de 5 Mo ou dans une conversation

Sélectionnez les photos, vidéos ou fichiers que vous souhaitez supprimer (avec une longue pression)

Appuyez sur le bouton de la corbeille pour les supprimer

Notez que ce que vous supprimez dans WhatsApp est supprimé pour toujours Et bien qu’il existe des moyens d’essayer de récupérer des photos et des vidéos supprimées de WhatsApp, elles ne sont pas infaillibles. Il n’y a pas de poubelle dans WhatsApp, alors assurez-vous de ne supprimer que ce que vous n’allez pas manquer.

