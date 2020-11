Le marché du mobile n’a pas toujours été une bataille entre deux parties seulement, Google avec Android contre Apple avec iOS. Il n’y a pas si longtemps il y avait plus de systèmes d’exploitation mobiles en circulation, bien que peu à peu ils aient été expulsés par ces deux derniers qui ont grandi pour coloniser pratiquement 100% du présent, à l’exception des petites failles des systèmes qui tentent de sortir la tête de la foule.

De la chaîne YouTube ‘Pie Chart Pirate’ vient maintenant une autre façon de voir cette transition au fil des ans, l’évolution qui s’est terminée avec iOS et Android écrasant tous leurs concurrents. Nous accédons généralement à ces données sous forme de texte ou d’infographie, mais ici nous avons une animation qui montre le passage du temps et qui est assez illustrative.

La domination d’iOS et d’Android, en vidéo

Dans l’animation, le tout fait partie du mois de février de l’an 2000. Un mois après, il a fallu changer la façon dont les ordinateurs interprétaient les dates afin d’éviter la sixième période glaciaire, le monde mobile était gouverné par PalmOS et Windows Mobile était le deuxième en lice, bien qu’il y ait encore deux autres systèmes d’exploitation partageant un pic de quota: BlackBerry avec BlackBerry OS et Symbian, poussés principalement par le (alors) tout-puissant Nokia.

Un an plus tard, en février 2001, la part de Windows Mobile avait considérablement augmenté, ainsi que celles de BlackBerry OS et Symbian, prenant une part du gâteau à un PalmOS en baisse. Tout évoluerait jusqu’à atteindre un point où Symbian, fin 2013, a repris la majorité du marché. Un système d’exploitation avec plus de 50% de la part, désormais avec PalmOS contracté jusqu’à 25%.

Symbian a atteint 66,6% du marché en 2007. Deux téléphones sur trois vendus portaient Symbian, mais ensuite iOS est arrivé et l’année suivante, Android a atterri. Et on peut voir, depuis, comment les deux systèmes se sont gonflés (beaucoup plus Android qu’iOS) jusqu’à atteindre l’expulsion de tous leurs concurrents en 2015, lorsque Windows a disparu de la carte. Une évolution qui envisage comment BlackBerry a augmenté de 20% en 2009 pour finalement disparaître et comment, déjà en janvier de ce même 2020, iOS dépasse 85,4% du marché mondial, iOS gardant l’espace excédentaire. Sans aucun doute, une évolution qui vaut la peine d’être vue de manière animée.

Partager Vous pouvez ainsi voir de manière animée comment iOS et Android ont dévoré le marché du mobile et expulsé presque tous leurs concurrents