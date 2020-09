Best Buy a une offre exclusive sur le nouveau service d’abonnement Fitness + d’Apple pour les propriétaires existants d’Apple Watch et pour les clients qui achètent une nouvelle Apple Watch.

Le détaillant offrira aux acheteurs six mois gratuits de Fitness + avec un achat éligible d’Apple Watch 3, Apple Watch SE ou Apple Watch 6, ou deux mois d’accès gratuits pour les propriétaires actuels d’Apple Watch qui sont membres My Best Buy.

Annoncé mardi lors de l’événement «Time Flies» d’Apple, Fitness + est le dernier service d’abonnement d’Apple qui prend en charge Peloton et d’autres abonnements de fitness.

Un rapport indiquait il y a quelques semaines qu’Apple travaillait sur un tout nouveau service d’abonnement ciblant le fitness, et la société a tout confirmé lors de son événement Apple Watch et iPad Air mardi. Il s’appelle Fitness + et sera disponible sous forme d’abonnement autonome ou dans le cadre d’un forfait «Apple One». Le service est livré avec une période d’essai gratuite de 30 jours, et Apple offrira trois mois d’accès gratuit avec un achat Apple Watch éligible. Mais c’est en fait Best Buy qui propose la meilleure offre à ce jour sur le dernier service d’abonnement d’Apple.

Fitness + utilise une combinaison d’appareils pour offrir des entraînements à domicile personnalisés qui répondent à vos besoins. Vous aurez besoin d’une Apple Watch pour suivre votre activité et d’un appareil Apple secondaire capable de lire la séance d’entraînement, que ce soit un iPhone, un iPad ou une Apple TV.

Le service coûte 9,99 $ si vous choisissez de payer mois après mois, ou 79,99 $ par an. C’est après l’essai gratuit de trois mois qui accompagne un nouvel achat d’Apple Watch. L’offre est valable à partir d’aujourd’hui et toute génération d’Apple Watch actuellement disponible sera éligible. Même l’Apple Watch 3 à 199 $ qu’Apple stockera pendant au moins un an de plus vous offrira trois mois d’accès gratuit à Fitness +.

Avant d’acheter une nouvelle Apple Watch auprès d’Apple, sachez que Best Buy propose une offre exclusive Fitness + en partenariat avec Apple. La société a confirmé la promotion dans son annonce officielle Fitness +, et Best Buy a annoncé l’accord de son propre chef.

Achetez une Apple Watch 3, une Apple Watch SE ou une Apple Watch Series 6 chez Best Buy et vous bénéficierez de six mois d’accès gratuit à Fitness +, soit deux fois plus que l’offre d’Apple. En plus de cela, les membres My Best Buy qui possèdent déjà une Apple Watch éligible peuvent bénéficier de deux mois gratuits de Fitness +. Bien sûr, l’abonnement peut être activé une fois le service lancé plus tard cette année. Best Buy vend des montres Apple au même prix qu’Apple. Vous bénéficiez donc de trois mois supplémentaires gratuits de Fitness + par rapport à l’offre d’Apple, sans frais supplémentaires.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.