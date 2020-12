Nous avons déjà parlé à plusieurs reprises de comment Google a implémenté la réalité augmentée sur les téléphones mobiles via son propre moteur de recherche. L’équipe de Mountain View propose depuis longtemps des modèles tridimensionnels qui non seulement peuvent être consultés directement à partir des recherches, mais peuvent également être emmenés chez nous à l’aide de la caméra et de notre écran mobile et de là prendre des photos ou enregistrer des vidéos. .

La dernière chose qui était arrivée était un répertoire d’animaux australiens mais le dernier ajout était lié à l’univers de Star Wars. Le très prisé Baby Yoda, également connu sous le nom de The Child dans la série Mandalorian, peut désormais être recherché sur Google et nous pouvons jouer avec son modèle 3D avec le mobile.

Dernier chapitre de The Mandalorian and Baby Yoda sur mobile

Pour ceux qui ne le savent pas encore, bien que la machinerie Disney se soit chargée de la communiquer aux quatre vents et dans toutes les directions, The Mandalorian est une série qui fait partie de l’univers Star Wars, de ce que l’on appelle l’univers élargi. C’est-à-dire un contenu qui laisse, pour ainsi dire, la série de films de la saga, mettant en eux la nonalogie des Skywalkers, Rogue One et Solo.

La série suit les aventures de Mando, le mandalorien, et de ‘the kid ‘, comme il l’appelle, ou The Child pour le monde anglo-saxon. Même s’il n’a pas fallu trop de temps pour être baptisé Baby Yoda par le grand public et c’est ainsi que Disney commercialise une bonne partie de ses produits. Maintenant que Noël éclate déjà les chaudières et avec la première du dernier chapitre de The Mandalorian dans le monde entier, Google apporte Baby Yoda à nos téléphones mobiles.

Pour avoir Baby Yoda sur votre mobile, il suffit de suivre la même procédure que pour les modèles 3D précédents avec réalité augmentée: rechercher “Baby Yoda” dans Google (également activé avec “The Child” ou “Grogu”) et demandez au navigateur que nous voulons l’examiner en trois dimensions. Il suffira seulement de lui dire que nous voulons le voir dans l’environnement réel et voilà, trouver un espace pour lui avec notre téléphone portable à la maison.

Via | L’Android gratuit

Partager Vous pouvez désormais avoir Baby Yoda chez vous grâce à la réalité augmentée de Google