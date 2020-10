Le confinement dans nos maisons est le résultat de l’épidémie de COVID-19 et les applications pour passer des appels vidéo ont été exploitées. Voir les autres en personne dans un cadre professionnel ou personnel est devenu impossible et quelque chose qui existait déjà depuis longtemps mais qui n’était pas devenu indispensable jusque-là a commencé à s’imposer: réunions virtuelles.

Zoom était l’application qui a le plus grandi à cette époque, il est vrai que non sans résoudre divers problèmes de fonctionnement et de confidentialité, et aujourd’hui, elle figure toujours sur les listes des applications les plus téléchargées sur l’App Store et le Google Play Store. Aujourd’hui, Zoom fait un pas en avant en termes de sécurité et de fonctionnalité. Le chiffrement de bout en bout arrive et les diffusions en direct sur YouTube arrivent.

Nouvelles fonctionnalités et plus de sécurité

Zoom, comme on dit, introduit de nouvelles modifications dans sa dernière mise à jour et certaines d’entre elles sont, pour l’instant, exclusives à son application Android. Par exemple, la possibilité de diffusez nos appels vidéo en direct sur Youtube, bien que le processus ait encore des écueils à surmonter. Comme par exemple, celui que YouTube nous permet de le faire car notre chaîne doit prendre en charge cette possibilité. Normes de service de streaming vidéo de Google.

En plus de cela, le cryptage de bout en bout tant attendu pour les appels vidéo chez Zoom. En théorie, les vulnérabilités qui nous permettaient d’accéder à notre appel vidéo de l’extérieur sont terminées, toujours en théorie. Désormais, les appels vidéo seront cryptés à travers les différents serveurs pour être décrypté à l’autre extrémité. Plus de sécurité.

En plus de YouTube direct et du cryptage, Zoom ajoute plus de fonctionnalités et corrige les erreurs

Zoom apporte d’autres améliorations dans sa mise à jour, bien qu’il s’agisse d’améliorations mineures. Par exemple maintenant Nous pouvons activer le flash du téléphone lorsque nous sommes en appel vidéo complet et partageons l’image de la caméra arrière, éclairant ainsi la scène. La possibilité de partager des fichiers Microsoft SharePoint avec nos contacts via le chat est également ajoutée.

Comme nous l’avons dit, pour l’instant certaines de ces améliorations et fonctionnalités sont spécifiques à Android mais nous espérons qu’elles seront bientôt étendues au reste des systèmes d’exploitation sur lesquels Zoom fonctionne déjà. La version qui les introduit est 5.4.0.434 donc si vous l’avez déjà mis à jour vers cette version, vous avez déjà ces fonctions et modifications actives et appliquées.

Via | 9to5Google

Partager Vous pouvez désormais diffuser vos appels vidéo Zoom sur YouTube, désormais cryptés de bout en bout