Jeux vidéo de course Crash Bandicoot ils ne nous ennuieront jamais. C’est ainsi que les gens d’Activision savent et c’est pourquoi ils ont lancé en 2019 Crash Team Racing Nitro-Fueled, une remasterisation de ce jeu amusant qui est entré dans nos vies en 1999.

Comme vous pouvez le voir, CTR Il a fêté son 20e anniversaire et il semble que les célébrations se poursuivent… du moins en ce jour de l’an. Préparez la console et soyez très attentif car Nintendo vient d’annoncer que le jeu sera disponible totalement gratuitement sur Nintendo Switch Online pour quelques jours. Et si: Le Mexique est l’un des pays chanceux qui pourra accéder au contenu.

“ Crash Team Racing Nitro-Fueled ” sera mis en ligne gratuitement

Le personnage Crash et ses jeux vidéo persistent dans l’esprit et le cœur des joueurs d’antan (et pas si longtemps, en fait). Dans ce sens, Crash Team Racing C’est l’un des titres préférés des fans de la saga et sûrement plus d’un s’est excité quand édition remasterisée arrivée en 2019.

Sans doute, CTR alimenté au nitro il est assez rentable et le restera encore plusieurs années. Maintenant plus que jamais, au milieu d’une quarantaine à laquelle nous ne voyons pas de fin, bien sûr, il est bon pour nous de faire une course avec ces personnages attachants tels que Dr Neo Cortex, Tiny Tiger, Doc Nitrus Brio, Coco Bandicoot et de plus.

Si vous avez envie de mettre en place le jeu, cela vous intéresse. Nintendo a annoncé il y a quelques jours la sortie d’une version du jeu entièrement gratuite pour les abonnés de Nintendo Switch en ligne. A travers ses réseaux sociaux, l’entreprise a également révélé que le service sera disponible d’aujourd’hui (30 décembre) au 6 janvier à 1 h 59 du matin, heure du centre du Mexique.

Un autre avantage que nous aurons avec cette spéciale de sept jours est que la version nous permettra de jouer avec des utilisateurs locaux et aura l’option multijoueur en ligne, ceci afin que vous puissiez vous organiser avec vos amis afin qu’ils se connectent et balaient la piste. Maintenant oui, pour profiter des sept prochains jours.