Travailler avec Documents Microsoft Office sur Google DriveEn d’autres termes, avec des documents dans les formats Microsoft Office typiques, lisez .doc, .xls, .ppt ou les plus modernes et recommandés .docx, .xlsx et .pptx, cela n’a jamais été particulièrement confortable. Mais tout a changé pour le mieux, pour le plaisir des utilisateurs de la suite bureautique de Google.

Il est à noter que ce n’était pas la même chose de travailler avec des documents Microsoft Office dans Google Drive que de le faire dans Google Docs, mais la première application a tendance à être la plus utilisée car elle sert de sac mixte, c’est là que ce changement intervient. procéder, qui consiste en quelque chose d’aussi simple que d’ouvrir les documents directement dans leur éditeur correspondant.

Jusqu’à présent, double-cliquer sur un document Microsoft Office dans Google Drive censé être prévisualisé et, si l’intention était de la modifier, la tâche la plus courante dans ce type de cas, vous deviez cliquer à nouveau sur le menu déroulant et choisir cette option. Cependant, les détours inutiles ont pris fin une fois pour toutes. Plus ou moins.

À partir de maintenant, double-cliquez sur n’importe quel document Microsoft Office dans Google Drive ouvrira l’éditeur correspondant, donc se mettre au travail sera une question de quelques instants. Et si vous ne souhaitez que prévisualiser le document, vous devrez le faire via l’option du menu contextuel.

Ces changements comprennent d’autres à caractère informatif, qui sera présenté à l’utilisateur avec un écran d’accueil et un petit assistant. Par exemple, lorsqu’un document Microsoft Office est en cours de modification dans Google Drive, son extension sera distinguée à côté du nom du fichier et des indices seront donnés sur le fonctionnement de tout, comme vous pouvez le voir dans la galerie ci-dessus.

Pas grand-chose, mais il y a des années, vous ne pouviez même pas modifier les documents Microsoft Office directement dans Google Drive, mais ils devaient d’abord être convertis au format de Google Docs. Selon le type de document, cela vaut toujours la peine de le faire de cette façon, car ils ne prennent pas d’espace de stockage; mais règles d’interopérabilité ces jours.

Pour cette raison et parce que Google Workspace fonctionne pour tous, ces changements se produisent.