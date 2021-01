Le 25 décembre, Orange Bank a célébré son premier anniversaire en Espagne. L’entité financière de l’opérateur Orange annonçait alors qu’elle avait déjà dépassé les 60 000 clients au total et se vantait d’avoir financé plus de 700 000 téléphones mobiles depuis sa naissance. Mais l’entreprise continue d’évoluer.

Maintenant, Orange Bank annonce que ses systèmes de paiement par téléphone mobile ont augmenté en nombre et en variété. Si auparavant, le paiement était déjà proposé via Apple Pay, Samsung Pay et Google Pay, maintenant c’est Bizum qui apparaît dans le répertoire des options de la banque d’origine française et nous pouvons payer en ligne avec elle.

Payer avec Bizum si vous êtes client Orange Bank

En début d’année, à l’occasion de l’ouverture de la saison 2021, Orange confirmait déjà que Bizum était déjà en phase de test interne à la banque. Les employés de l’entreprise l’ont déjà utilisé afin de polir au maximum les défauts et l’expérience utilisateur, et enfin il a été rendu public que Bizum est désormais disponible pour tous les clients de l’entité.

Pour pouvoir profiter de Bizum chez Orange Bank, il faut d’abord mettre à jour l’application mobile, que ce soit iOS ou Android, vers la dernière version, puisqu’il s’agit de la dernière mise à jour qui intègre déjà le service de paiement Bizum dans l’interface de l’application . Une fois l’application mise à jour, nous n’aurons plus qu’à inscrivez-vous avec Bizum grâce à lui en liant notre compte à notre numéro de téléphone et nous pouvons commencer à fonctionner.

Avec Bizum, les utilisateurs d’Orange Bank pourront non seulement envoyer de l’argent à d’autres utilisateurs (de la même banque ou non) et le recevoir, mais ils pourront également utiliser Bizum dans les magasins qui prennent en charge ce mode de paiement, que ce soit des boutiques en personne ou des boutiques en ligne.

