Le jeu coloré Young Horses sera disponible avec un abonnement jusqu’au 4 janvier.

La PlayStation 5 est là. Au moins dans certains pays chanceux, bien sûr. Mais même si la première mondiale de la console attendez le 19 novembre, Les utilisateurs de PlayStation peuvent désormais commencer à préparer leurs bibliothèques afin de ne pas être à court de jeux lors de la sortie de la console. Et, comme certains d’entre vous le savent peut-être, les jeux PlayStation Plus de novembre incluent un invité de nouvelle génération, Bugsnax, qui peut être réclamé gratuitement à partir d’aujourd’hui.

Sur le site Web du PlayStation Store, les utilisateurs abonnement PS Plus actif Vous pouvez revendiquer ce jeu coloré de Young Horses, rendu si célèbre par la chanson dans sa bande-annonce de présentation. Et la meilleure chose est que inutile avoir une PS5 pour le réclamer, donc même si vous n’avez pas réussi à obtenir une précommande de lancement, vous pouvez ajoutez-le maintenant à votre compte et l’avoir en elle pour toujours.

Maintenant, si vous n’aimez pas le rush, n’ayez crainte: Bugsnax sera disponible gratuitement avec PS Plus à partir du 12 novembre, et au 4 janvier 2021, inclus. Une curieuse aventure des créateurs d’Octodad, qui nous pousse à découvrir une île habitée par des êtres mi-insecte, mi-apéritif, avec plus de 100 créatures imaginatives découvrir.

Pour sa part, La PS5 débarquera dans la plupart des régions le 19 novembre, bien qu’aujourd’hui le lancement officiel de la console ait eu lieu dans des pays comme le Japon et les États-Unis. Si vous voulez en savoir plus sur ce que la nouvelle génération de Sony vous réserve, voici notre analyse de la PlayStation 5. Et en cadeau, pour vous mettre en appétit, voici nos impressions sur le PlayRoom d’Astro.

