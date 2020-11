Toute entreprise qui cherche à augmenter ses revenus peut utiliser diverses stratégies, nous avons récemment parlé de la façon dont elles peuvent améliorer la valeur moyenne des commandes pour gagner plus, au cas où elles auraient une boutique en ligne, mais une autre façon de le faire peut être avec développer une stratégie de développement de marché. Cette fois, nous verrons le concept et les étapes à suivre pour le mener à bien afin de booster les chiffres d’une marque ou d’une entreprise.

Selon HubSpot, c’est le processus à suivre pour créer une stratégie de développement de marché efficace:

1. Possibilités de développement de la recherche

Comme point de départ, avant de consacrer du temps, de l’argent ou des ressources à la création d’une stratégie de développement de marché, il y a 3 points clés à respecter pour déterminer si cela sera approprié.

Le premier d’entre eux consiste à passer en revue les personas de l’acheteur. Lors de l’expansion du marché, les marques seront confrontées au besoin potentiel d’avoir de nouvelles personnalités d’acheteur ou de revoir celles qu’elles ont déjà, qui sont des représentations semi-fictives des clients idéaux qui résultent d’études de marché et de données réelles sur le les clients.

Les marques doivent connaître les motivations, la démographie et le contexte du nouveau marché cible pour décider si le développement de l’initiative a du sens.

En second lieu, vous devez rechercher le marché. Comprendre le positionnement hypothétique sur un marché est essentiel avant de tenter d’y pénétrer. À cette fin, des exercices d’étude de marché tels que l’analyse des cinq forces de Porter, une analyse SWOT, entre autres options, devraient être effectués pour déterminer les forces, les faiblesses, le pouvoir d’achat, la menace de substitution ou d’autres attributs par rapport à concurrents sur ce nouveau marché.

Le dernier point clé concerne les enquêtes auprès des clients. Si vous souhaitez étendre votre gamme de produits actuelle pour générer davantage de revenus auprès des clients existants, vous devez vous assurer que l’expansion sera bien accueillie. C’est pourquoi les enquêtes clients sont d’une grande aide dans cette étape de la stratégie de développement du marché.

2. Fixez-vous des objectifs de croissance

Selon la source, le développement réussi du marché s’accompagnera d’une augmentation des ventes, des revenus, des employés, des clients, des produits, des utilisateurs, des emplacements ou d’une combinaison de ces critères.

Comme il y a tellement de choses en jeu, il est important de développer des objectifs pour les facettes de l’entreprise que vous souhaitez développer, et il devrait y avoir un objectif de croissance pour chaque critère.

Par exemple, en ajoutant un autre emplacement commercial, vous pouvez définir les objectifs de croissance suivants:

Augmentez les clients de 90%. Augmentez vos revenus de 100%. Doublez vos bénéfices annuels après avoir récupéré votre investissement initial. Augmenter l’effectif des employés de 20 personnes.

Au cours de cette étape, les exigences nécessaires qui aideront à atteindre les objectifs de croissance, telles que le financement de démarrage, les outils et les logiciels pour aider à lancer l’initiative avec succès, doivent également être prises en compte.

Enfin, la mesure la plus importante à mesurer avant de tenter d’étendre ou de développer le marché est le retour sur investissement. Vous devez comparer les coûts initiaux du développement du marché tels que examinés avec les chiffres de revenus projetés d’une expansion réussie. Si le retour sur investissement n’est pas très encourageant pour aller de l’avant, vous devrez peut-être revenir en arrière et déterminer une nouvelle stratégie de croissance et un nouvel ensemble d’objectifs.

3. Créez un plan marketing

Comme l’explique la source, un échec de croissance signifie qu’il y a un plus grand besoin d’un marketing efficace.

Pour générer une demande ou capturer la demande existante sur le marché, vous devez vous assurer que le plan marketing est à jour et reflète les initiatives qui seront prises pour accroître la part de marché au niveau souhaité.

Toutes les initiatives suivantes doivent être prises en compte et comment elles joueront un rôle pour générer plus de revenus sur le marché de la marque nouvellement développée:

Marketing par e-mail: Ici, vous devez vous demander si la marque communiquera avec les clients potentiels existants par courrier pour les alerter de l’initiative. Vous devez également voir s’il existe une liste de contacts enregistrés qui ont exprimé leur intérêt pour ce que vous voyez. Réseaux sociaux: considérez si vous avez des initiatives organiques et payantes pour générer des attentes et faire passer le mot pour augmenter la notoriété. Contenu: Y a-t-il du contenu sur le site Web et un blog prévu pour capter l’intérêt des visiteurs du site dans l’espoir d’en savoir plus sur ce que la marque vend? Marketing local: Enfin, si la stratégie de développement du marché est régionale, déterminez si vous travaillez avec des publications locales, des agences de relations publiques ou des plateformes publicitaires pour attirer des clients potentiels à proximité.

Le plan marketing doit être documenté pour soutenir le développement du marché. Cela peut nécessiter les ajustements nécessaires pour garantir que le délai de mise sur le marché est précis, attrayant et cohérent.

4. Aller au marché

Après les points précédents, un moment clé est maintenant atteint: la recherche et la planification sont terminées et l’entreprise est prête à mettre en œuvre formellement la stratégie de développement, soit en ouvrant les portes de son nouvel emplacement, soit en mettant le nouveau produit à disposition pour votre achat sur le site.

Mais avant de commencer à générer des revenus, il y a quelques étapes finales à prendre, en particulier, l’équipe doit être alignée sur la meilleure façon de procéder au lancement.

Selon la source, la mise sur le marché est menée à bien en gérant trois tâches internes impératives:

Le premier est la planification de la campagne. Le plan de campagne doit être le guichet unique pour toute personne intéressée par le succès du projet. Il doit fournir un objectif global pour le projet de développement du marché, en plus des éléments tactiques et stratégiques auxquels les membres de l’équipe doivent adhérer pour que le projet se déroule sans heurts.

Le second est la planification des ventes. Le plan de vente doit fournir des informations plus spécifiques à l’équipe responsable, en particulier en ce qui concerne les projections globales, les objectifs individuels ou d’équipe et les stratégies sur la manière dont l’organisation prévoit d’atteindre ces objectifs.

Le troisième et dernier est la mise à jour du courrier de l’équipe. Comme le dit la source, pour l’entreprise dans son ensemble, en particulier les personnes qui ont besoin d’être informées mais qui n’ont peut-être pas défini de tâches à accomplir, les mises à jour du courrier d’équipe sont un élément de base de la communication pendant le développement du marché. Les messages doivent intégrer une vérification de l’état du calendrier de lancement et des tâches en attente, ainsi que toutes les notifications que l’entreprise a besoin de connaître au cours de son travail quotidien.

5. Analysez les résultats

Enfin, une fois les actions nécessaires au développement du marché prises, il faut savoir que le travail ne fait que commencer. Après le jour du lancement, vous devez vous assurer que les clients sont satisfaits, que les produits et services sont de haute qualité, que les employés sont retenus et, surtout, que les objectifs sont atteints.

Pour cela, il sera nécessaire de collecter les données de ventes le plus tôt possible afin d’analyser les informations et de déterminer si les projections seront respectées ou non. Sinon, un plan doit être déterminé pour ajuster les objectifs afin de les rendre plus réalistes et / ou ajuster la stratégie afin que les objectifs soient atteints.