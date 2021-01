Une partie importante de l’établissement d’une marque personnelle est le support du contenu.

Suivre ces étapes vous permettra d’établir une stratégie de contenu vraiment utile.

Lire: Les enfants influenceurs et leur marque personnelle.

Avoir une marque personnelle forte est une tâche qui peut apporter de grands avantages à chaque professionnel. Si vous exécutez cet exercice, vous devez savoir qu’une partie importante pour l’établir est le support dans le contenu, avec eux il sera possible de répondre à différents objectifs professionnels qui finiront par renforcer la marque susmentionnée. Compte tenu de la pertinence qu’ils ont pour projeter, nous soulignons cette fois quelques points qui peuvent être d’une grande aide lors de la création d’une stratégie de contenu appropriée.

Selon le Content Marketing Institute, voici quelques conseils à suivre pour créer une stratégie de contenu pour une marque personnelle:

Générer un énoncé de mission de marque

Comme détaillé par le CM, une bonne stratégie de contenu commence par comprendre ce qu’est l’organisation et ce qu’elle veut réaliser. La première étape consiste donc à créer une déclaration de marque personnelle.

Cet élément vise à créer une connexion émotionnelle avec le public. Décrivez le but de la marque et pourquoi elle existe. Puisque dans ce cas il s’agit de marques personnelles, vous devez définir qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous vous manifestez et quelle est votre valeur unique.

Si vous travaillez pour une organisation, vous ne pouvez pas développer la marque personnelle sans considérer la marque employeur car elles sont publiquement liées.

Mettre en place une mission éditoriale

Après avoir eu la mission, il est temps de rédiger une déclaration de mission éditoriale personnelle, la chaux se connecte à la mission de la marque.

Une bonne déclaration de contenu détaille 3 éléments clés:

Le public principal, c’est-à-dire qui est destiné à aider ou à servir le public. Ce qui sera livré, c’est-à-dire le type d’informations à fournir. Résultat ou bénéfice, c’est-à-dire les choses que le public peut faire ou saura faire grâce au contenu.

Selon le CMI, vous n’avez pas besoin d’une déclaration élaborée. Vous pouvez simplement donner une brève description en une phrase ou deux. Une fois votre image de marque personnelle et votre déclaration complètes, vous aurez les bases nécessaires pour développer une stratégie de contenu.

Détaillez les objectifs de marketing de contenu de votre marque

Maintenant que vous entrez dans la stratégie de contenu personnel, vous devez d’abord savoir qu’elle peut aider à atteindre des objectifs professionnels, tels que l’obtention d’une augmentation, un nouvel emploi, plus de clients, entre autres, cependant, ce ne sont pas les objectifs du marketing de contenu .

Le marketing de contenu consiste à créer et à diffuser du contenu pour attirer et fidéliser le public et, finalement, mener des actions rentables.

Certains des objectifs de marketing de contenu personnel à prendre en compte sont: créer une notoriété de marque, gagner la confiance de la marque, approfondir la fidélité et attirer des partenaires stratégiques.

Une fois que les objectifs personnels sont en place, le public peut se concentrer.

Détaillez votre public cible

Pour savoir ce que veut le public, vous devez d’abord décrire qui sont les seuls membres de ce groupe, considérer dans quel secteur vous travaillez ou quels rôles / titres ils ont.

Ensuite, vous devez détailler les intérêts et les comportements qu’ils ont, c’est-à-dire que vous devez réfléchir à ce qu’ils veulent savoir, quels sont leurs points faibles, où ils vivent (dans la section en ligne et physique).

Si, par exemple, vous êtes un spécialiste du marketing de contenu pour une société de services financiers. Le but est de faire connaître le nom (marque personnelle) et les compétences. Sur cette base, les membres du public et tous les détails autour de ces personnes peuvent être définis.

Identifiez le sweet spot du contenu

À ce stade, le CMI recommande de penser à un diagramme de Venn. Dans un cercle seront les intérêts personnels dans la stratégie de contenu. Dans un autre cercle se trouveront les intérêts et les besoins du public. Dans cet esprit, vous devez penser à l’endroit où les 2 cercles se chevauchent. Ce sera le point idéal du contenu.

Ce sont les principaux sujets qui devraient être traités avec le contenu de marque personnelle.

C’est également le moment idéal pour déterminer vos formats et canaux de distribution préférés. Par exemple, si votre public aime les podcasts plus que les vidéos et que vous souhaitez créer une base d’abonnés, créer un podcast sur une plate-forme spécialisée serait idéal plutôt que de démarrer une chaîne YouTube.

Une fois les thèmes, formats et plateformes de distribution identifiés, il est temps de créer un calendrier éditorial. N’oubliez pas qu’en tant que professionnel, vous avez probablement déjà un travail que vous faites au quotidien, ce n’est donc pas le moment idéal pour être ambitieux avec le contenu.

Il est recommandé de créer une rune de calendrier viable minimum, c’est-à-dire qui met en évidence le minimum dont vous savez qu’il peut être créé et publié régulièrement. S’il ne s’agit que d’un article de blog par mois ou d’un examen trimestriel de profil LinkedIn, c’est bien.

L’idée générale à ce stade est d’avoir des attentes réalistes pour que ce soit un prix qui a une continuité.

Enfin, une fois la finalité, l’audience, les formats de contenu et la fréquence documentés (grâce au calendrier), il faut ajouter des dates et des chiffres aux objectifs de la stratégie de contenu pour le branding personnel, que nous avons vu dans le troisième point.

Par exemple, si votre objectif de marketing de contenu personnel est de gagner la confiance de votre marque, votre métrique pourrait être de gagner 50 abonnés pour votre newsletter au cours des 3 prochains mois.

Il est important de relier des objectifs mesurables à toutes les tactiques; est la clé pour comprendre à quel point le contenu fonctionne.