Vous avez le droit de vous plaindre d’une publicité trompeuse ou lorsque les prix ne sont pas respectés.

Apprenez à défendre vos droits de consommateur au Mexique avant Profeco.

Voici les conditions requises pour déposer une plainte pendant Good End 2020.

Le procureur fédéral du consommateur est la plus haute instance qui défend les droits des consommateurs mexicains, il est donc essentiel que vous appreniez à déposer une plainte auprès de Profeco.

Cette institution règle tous les litiges concernant l’utilisation et la consommation de services, biens et produits.

En fonction de l’échec commercial, une plainte ou un rapport doit être déposé. Nous expliquons la différence.

Une plainte est utilisée lorsqu’un fournisseur affecte les intérêts du consommateur par des actes ou des omissions.

Par exemple, lorsqu’un magasin n’affiche pas correctement les prix de ses produits ou ne les respecte pas, pour quelque raison que ce soit.

Cela pourrait être un cas courant pendant Good End 2020, en particulier lorsque de mauvais prix sont affichés; tout comme un écran Samsung de 32 pouces à 37,88 pesos, comme cela s’est produit en 2019.

Pour déposer une réclamation, vous devez contacter le Consumer Telephone (Telcon): 55 55 68 87 22 pour Mexico et la région métropolitaine, et 01 800 468 87 22 pour le reste du pays.

Vous pouvez également le faire via un e-mail ou votre chat.

Les données dont vous avez besoin sont: le nom ou la raison sociale de l’établissement, la localisation exacte (rue, numéro, quartier, commune, état, code postal), la narration des événements qui ont conduit à la plainte.

Profeco mentionne que les plaignants ne sont pas tenus de présenter des preuves de la situation ou de fournir des données personnelles.

Après la plainte, l’avocat effectuera une visite de vérification dans l’établissement en question afin de déterminer si les droits des consommateurs sont effectivement affectés.

Dans le cas positif, Profeco imposera une mesure de précaution pour que l’infraction ne continue pas à être commise, avec toutes les procédures administratives correspondantes, ce qui peut conduire à des sanctions économiques, selon les critères de l’organisme gouvernemental.

Il s’agit d’une “réclamation contre un fournisseur pour non-respect des prix, quantités, conditions, livraisons, conditions, modalités, garanties et autres engagements acquis dans une transaction commerciale”.

Un exemple serait lorsque votre service Internet échoue, mais il est très peu probable que vous deviez déposer une plainte pendant Good End 2020.

Cependant, il est important de préciser qu’il existe des situations dans lesquelles Profeco n’intervient pas car il n’a pas d’interférence.

Tel est le cas des problèmes liés aux relations de travail ou aux contrats de travail, aux services fournis par les institutions financières, aux risques sanitaires, aux questions fiscales, aux infractions pénales, entre autres.

Comme vous pouvez le constater, il est très facile de déposer une plainte auprès de Profeco pendant le Good End 2020 ou en dehors de ces dates.