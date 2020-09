L’Axon 20 5G de ZTE est le premier téléphone commercial au monde doté d’une caméra selfie sous écran.

ZTE dit qu’il a dû surmonter de nombreux obstacles pour construire un téléphone avec une caméra sous-écran, mais cela a permis à l’entreprise de se concentrer sur un véritable design tout écran.

Le ZTE Axon 20 5G est actuellement disponible en précommande en Chine pour environ 320 $.

L’une des principales raisons pour lesquelles l’encoche de l’iPhone 11 et la caméra selfie perforée du Galaxy S20 existe est que la technologie permettant de masquer la caméra frontale et tous les capteurs de reconnaissance faciale sous l’écran n’était pas prête pour les heures de grande écoute lorsque ces téléphones ont frappé le marché. Apple, Samsung et de nombreux autres leaders de l’industrie s’orientent vers des téléphones tout écran sans lunette, mais ils ont dû se contenter de conceptions compromises dans l’intervalle. Mais mardi, le premier téléphone commercial avec un design tout écran sans compromis est enfin arrivé.

ZTE a révélé l’Axon 20 5G cette semaine, et bien que ses spécifications ne mettent pas le feu au monde, sa conception le pourrait. L’Axon 20 5G dispose d’une caméra frontale sous l’écran, permettant à l’écran de s’étirer de manière transparente d’un bord à l’autre sans encoches, trous ou mécanismes contextuels pour gêner l’apparence ou la sensation du téléphone.

Comme l’explique ZTE, de nombreux défis techniques devaient être surmontés pour donner vie à l’Axon 20 5G. Afin d’équilibrer les performances de l’écran et les performances de la caméra, la société a utilisé un matériau à haute transparence qui comprend des matériaux organiques et inorganiques pour améliorer l’apport de lumière. Une nouvelle puce et des circuits pilotes intégrés dans le téléphone synchronisent la couleur entre l’écran et la caméra. Il existe également une matrice spéciale pour optimiser les pixels et un algorithme pour optimiser les performances de la caméra dans différentes conditions d’éclairage.

La caméra n’est pas non plus le seul composant invisible de l’Axon 20. ZTE incluait la lumière ambiante, le son et la technologie de détection des empreintes digitales sous l’écran afin que l’écran ne soit pas terni par des encoches.

Axon 20 5G de ZTE avec une caméra selfie sous écran en orange. Source de l’image: ZTE

Outre la nouvelle technologie, le ZTE Axon 20 5G dispose d’un écran Full HD + OLED de 6,92 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, d’un processeur Snapdragon 765G, de 8 Go de RAM, de 256 Go de stockage interne et d’une batterie de 4220 mAh avec prise en charge de 30 W. La caméra arrière quadruple dispose d’un capteur principal de 64 mégapixels, d’un secondaire de 8 mégapixels et de deux capteurs de 2 mégapixels. La caméra selfie sous écran dispose d’un capteur de 32 mégapixels.

Il s’agit évidemment d’un téléphone de milieu de gamme, mais cela ne rend pas le design moins impressionnant. Maintenant que nous avons vu qu’un véritable smartphone tout écran est possible, il ne devrait pas falloir beaucoup plus de temps avant que les plus grandes marques de l’industrie ne se lancent et ne lancent leurs propres appareils sans encoches ni trous ni caméras pop-up.

Le ZTE Axon 20 5G est disponible en précommande en Chine dès maintenant pour 2198 RMB (~ 321 USD).

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.