Le partage de fichiers volumineux par e-mail est sur le point de devenir beaucoup plus facile car Edison Software a annoncé la version bêta publique d’un tout nouveau service de messagerie indépendant appelé OnMail qui donne aux utilisateurs un contrôle total sur leurs boîtes de réception.

Alors que la société est connue pour son application Edison Mail sur l’App Store d’Apple, elle a maintenant créé un nouveau service de messagerie qui permet aux utilisateurs de choisir qui peut entrer dans leur boîte de réception, quelle adresse e-mail reflète leur identité et comment leur boîte aux lettres est structurée avec anti-tracking. technologie intégrée pour arrêter le ciblage publicitaire invasif.

L’inscription au niveau Personnel d’OnMail sera gratuite et les utilisateurs auront accès à 10 Go de stockage en nuage avec une limite de taille de fichier de pièce jointe de 100 Mo. Cependant, les forfaits payants du service augmentent la quantité de stockage par utilisateur tout en augmentant la limite de taille des fichiers.

Le plan Freelance d’OnMail pour 4,99 $ par mois et par utilisateur vous offre 20 Go de stockage, une limite de taille de fichier de pièce jointe de 250 Mo, un domaine personnalisé gratuit et une protection par mot de passe pour les liens de fichiers volumineux. Le plan professionnel d’OnMail pour une à cinq personnes augmente la quantité de stockage à 100 Go et permet aux utilisateurs d’envoyer des fichiers de 1 Go sous forme de pièces jointes à un e-mail pour 9,99 $ par mois et par utilisateur. Enfin, le plan d’affaires du service pour plus de six personnes fournit 1 To de stockage dans le cloud, une limite de taille de fichier de pièce jointe de 5 Go, une assistance premium et plus encore.

Fonctionnalités OnMail

OnMail redonne aux utilisateurs le contrôle de leur boîte de réception avec sa nouvelle fonction de contrôle des autorisations qui leur permet d’accepter ou de bloquer les expéditeurs d’e-mails. Cela se produit avant même qu’un message entre dans leur boîte aux lettres et la fonctionnalité de désabonnement est également intégrée au service.

Les plans payants d’OnMail fournissent aux utilisateurs un domaine personnalisé gratuit afin qu’ils puissent s’assurer que leur adresse e-mail correspond à leur identité ou à leur marque. Cela supprime la nécessité de rechercher et d’acheter un fournisseur de domaine tiers.

La technologie anti-tracking d’Edison Software bloque automatiquement tous les confirmations de lecture des cibleurs publicitaires qui tentent de surveiller le comportement des e-mails des utilisateurs. OnMail comprend également une fonctionnalité de boîte de réception fractionnée qui permet la création de plusieurs boîtes de réception personnalisables, une fonctionnalité de recherche améliorée et un assistant basé sur l’IA pour classer automatiquement les e-mails et rappeler aux utilisateurs de suivre les messages qui n’ont pas encore reçu de réponse.

Le PDG d’Edison Software, Mikael Berner, a expliqué pourquoi la société a créé OnMail dans un communiqué de presse, en disant:

«Chaque aspect du courrier électronique sur lequel notre équipe Edison a travaillé au cours de la dernière décennie nous a conduits à la création d’OnMail. Nous avons travaillé sans relâche pour atteindre notre mission consistant à ramener le bonheur à l’utilisation de la messagerie électronique, et il s’agit d’un service de messagerie qui reflète cet effort. Le courrier électronique a évolué au-delà de sa conception originale, et OnMail est conçu pour être ce à quoi le courrier électronique devrait ressembler dans le monde d’aujourd’hui. «