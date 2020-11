Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Citoyen étoile est un jeu vidéo de simulation spatiale et de tir MMO qui est généralement considéré comme l’un des plus immersifs et réalistes du genre, malgré le fait d’être toujours en accès anticipé. Ainsi, il a également un grand nombre de systèmes solaires, de planètes et de stations spatiales à visiter. Les navires jouent également un rôle important dans la définition de notre style de jeu lors de l’exploration de l’espace extra-atmosphérique.

Maintenant les développeurs, Nuage Imperium ont annoncé que Star Citizen sera disponible gratuitement à partir d’aujourd’hui jusqu’au 2 décembre. Ceci grâce à l’événement en jeu du Aerospace Expo 2950. Normalement, pour accéder à un accès anticipé, vous devez acheter un navire dans le jeu.

Dans celle-ci Expo aérospatiale vous pouvez explorer le Nouveau hall d’exposition Babbage pour la première fois, où les fabricants de véhicules, d’armes et d’armures présenteront chaque jour leurs derniers navires, conceptions et équipements. Peut-être que vous finirez par être excité et que vous achetez l’un des navires que vous avez testés pour avoir le jeu pour toujours.

Vous pouvez télécharger le jeu vidéo ici.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord