En dépit d’être un étranger, cet iQOO Neo 3 5G est une merveille.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Vivo n’est pas très présent en Europe et en Amérique latine, mais il est l’un des fabricants les plus importants au monde. Très bientôt, nous le verrons officiellement en Espagne, il arrivera à concurrencer des entreprises telles que Xiaomi, OPPO et OnePlus.

Heureusement, vous n’avez pas à attendre pour acheter l’un de leurs smartphones. Sur AliExpress, nous trouvons l’un de ses meilleurs terminaux, le Vivo IQOO Neo 3 5G, pour un peu plus de 400 euros. Cependant, il y a quelque chose que vous devez garder à l’esprit. Malgré la 5G, ne fonctionne pas sur les bandes 800 et 2600 4G.

Acheter sur AliExpress: Vivo IQOO Neo 3

C’est le meilleur smartphone Vivo

Ce Vivo IQOO Neo 3 5G a un beau design en verre et un panneau Écran LCD de 6,57 pouces et résolution Full HD +. L’appareil chinois arrive avec un taux de rafraîchissement impressionnant de 144 Hz, le chiffre le plus élevé que nous ayons jamais vu sur un smartphone. Ils ne peuvent correspondre qu’à des terminaux comme le RedMagic 5G, que nous avons analysé il y a quelques jours.

Votre cerveau est le processeur le plus puissant jamais fabriqué par Qualcomm, le Snapdragon 865. Nous parlons d’une puce fabriquée avec la technologie 7 nanomètres, ce qui promet quatre fois plus de puissance de calcul que le modèle précédent, en plus d’une gestion de l’énergie plus efficace. On le retrouve avec des versions de 6 Go, 8 Go et 12 Go de RAM, 128 Go et 256 Go de stockage. Le modèle que nous vous apportons est le 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne, des chiffres non négligeables.

Vivo IQOO Neo 3CaractéristiquesDimensions163,72 x 75,55 x 8,93 mm | 199 grammes Écran LCD 6,57 pouces, résolution Full HD + et taux de rafraîchissement de 144 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 865 RAM 6/8/12 Go Système d’exploitation IQOO UI sur Android 10 Stockage 128/256 Go Caméras 48 MP f / 1,79 arrière + 8 MP grand angle + 2 MP f / macro 2,4 | Batterie avant 16 MP 4500 mAh avec charge rapide 44 W Autres Lecteur d’empreintes digitales sur le côté, haut-parleurs stéréo, USB Type-C, connectivité 5G

La firme chinoise a intégré 3 caméras à l’arrière de son appareil: un capteur principal de 48 mégapixels et f / 1,79, a grand angle 8 mégapixels et un capteur macro 2 mégapixels. Dans le petit trou à l’avant, un capteur de 16 mégapixels.

Acheter sur AliExpress: Vivo IQOO Neo 3

On n’oublie pas sa batterie, qui atteint jusqu’à 4 500 mAh capacité avec un puissant Charge rapide de 44 W. Le Vivo IQOO Neo 3 dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales sur le côté, haut-parleurs stéréo, USB-C et Connectivité 5G.

Comme vous pouvez le voir, nous parlons d’un bel appareil qui a le taux de rafraîchissement le plus élevé que nous ayons vu sur un mobile. De plus, il intègre le meilleur processeur Android du moment, une grande quantité de RAM, une triple caméra arrière et une connectivité 5G. Pour ce prix, en gardant toujours à l’esprit le problème des bandes 4G, cela peut être un très bon achat.

