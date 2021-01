Obtenez ce récemment présenté, l’un des premiers produits phares de 2021.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Grâce à cette offre AliExpress, vous pouvez vous procurer le nouveau produit phare de Xiaomi. Vous avez à portée de main le Xiaomi Mi 11 pour seulement 625 euros dans sa version de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

L’appareil chinois arrive avec un écran géant AMOLED 120 Hz, il puissant nouveau processeur Qualcomm, 3 caméras arrière et une batterie avec charge rapide jusqu’à 55 W. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur lui.

Achetez le nouveau de Xiaomi maintenant

Le Xiaomi Mi 11 a un grand écran AMOLED de 6,81 pouces, une résolution QHD + et un rafraîchissement à 120 Hz. Il occupe pratiquement tout le devant, donnant lieu à un design très frappant. Son arrière a changé par rapport à la génération précédente, avec un module curieux et différentiel pour les caméras.

Dans ses tripes, la nouvelle Snapdragon 888 de Qualcomm, un processeur que nous verrons dans une grande partie du haut de gamme de cette 2021. Dans cette offre, comme nous l’avons dit, il est livré avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Vous pouvez tirer le meilleur parti des jeux les plus exigeants, La nouvelle puce de Qualcomm est tout à fait une bête.

Qualcomm Snapdragon 8888 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne 6,81 ″ Écran Full QHD + 120 Hz AMOLED 3 caméras arrière Batterie de 4600 mAh et charge rapide 55WNFC et 5G

À l’arrière de ce Xiaomi, un total de 3 caméras: un capteur principal de 108 mégapixels, une grand angle 13 mégapixels et un téléobjectif + capteur macro 5 mégapixels. Dans le petit trou à l’avant, un appareil photo de 20 mégapixels.

Le Xiaomi Mi 11 dispose également d’une batterie de 4 600 mAh avec charge rapide jusqu’à Connectivité 55W, NFC et 5G. Si vous vivez dans une ville compatible, vous aurez la possibilité de faire le saut vers la nouvelle connectivité.

Comme vous pouvez le voir, nous sommes avant tout un haut de gamme dont on parlera beaucoup dans les mois à venir. Vous avez la possibilité de le prendre quelques jours après son lancement, et avec une réduction.

