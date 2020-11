FaceApp est l’une des applications les plus populaires pour ajouter des effets sur le visage, en partie à cause de sa politique de confidentialité et en partie à cause des résultats incroyables, pouvant facilement mettre un sourire, une barbe ou une coupe de cheveux différente sur une personne. Après avoir maîtrisé l’édition de photos, maintenant FaceApp aussi appliquer des effets aux vidéos.

Avec l’arrivée de la version 4.0 de FaceApp, l’application vous permet enregistrer une courte vidéo, puis appliquer des effets tels que jeunes, vieux, sourire, hipster ou en colère. Ce n’est pas en temps réel, mais en contrepartie le résultat est de qualité même si vous ne disposez pas d’un mobile très puissant.

FaceApp va aux vidéos

FaceApp est déjà une ancienne connaissance des applications de retouche vidéo, utilisant l’entraînement neuronal pour créer de fausses images avec une coiffure différente, une barbe, des lunettes, un sourire radieux et de nombreux autres effets qui sont périodiquement incorporés.

Jusqu’à présent, l’application se concentrait exclusivement sur les photos, vous pouviez donc prendre une photo ou en télécharger une depuis votre galerie et la modifier plus tard, mais la dernière mise à jour il vous permet également d’éditer des vidéos. Comme pour les photos, vous pouvez enregistrer une nouvelle vidéo ou en télécharger une que vous avez déjà sur votre mobile.

Après avoir enregistré la vidéo, il est temps de lui appliquer l’effet. Pour cette première version, FaceApp vous permet d’appliquer le filtre de jeune, vieil homme, sourire, en colère et hipster. Il existe trois filtres supplémentaires: Hollywood, maquillage et baiser, qui sont exclusivement disponibles pour les abonnés à la version Pro.

En choisissant un filtre, vous pouvez voir son effet sur l’image actuellement affichée dans l’aperçu vidéo, bien que vous ne puissiez toujours pas lire la vidéo pour voir à quoi elle ressemble. Pour voir le résultat final, vous devez appuyer sur Vidéo de processus.

Étant donné que nous traitons une vidéo au lieu d’une image, le processus est assez rapide et ne prend que quelques secondes. À la fin, vous pouvez déjà voir le résultat d’appliquer le filtre à la vidéo, avec un résultat généralement très bon. Voici un exemple.

Lorsque vous avez terminé votre création, vous pouvez partager directement sur WhatsApp, Telegram, Facebook ou toute application permettant l’envoi de vidéos. Le logo de l’application est inclus sous forme de filigrane dans un coin, mais sinon, il est entièrement fonctionnel sans rien payer. Vous trouverez cette nouveauté dans FaceApp 4.0, déjà dans Google Play et, si la mise à jour n’est pas encore arrivée, également dans APKMirror.

FaceApp

Via | Police Android

Partager FaceApp va aux vidéos: vous pouvez maintenant appliquer des effets de sourire, d’âge et plus aux vidéos que vous enregistrez avec votre mobile

Thèmes photo et vidéo Applications Android