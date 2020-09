Si vous avez mis à jour vers iOS 14, vous pouvez désormais changer votre navigateur iOS par défaut en Firefox ou DuckDuckGo si vous le souhaitez. Les deux navigateurs ont été approuvés par Apple pour profiter de la nouvelle option permettant de modifier votre navigateur Web par défaut à partir de Safari. (Google Chrome avait déjà été approuvé.)

Les deux navigateurs affirment que le commutateur renforcera davantage vos protections de confidentialité …

Nous avons souligné la possibilité de modifier votre navigateur Web et votre application de messagerie par défaut comme l’une des meilleures fonctionnalités iOS 14. Apple a probablement présenté cette option comme l’une des nombreuses réponses aux préoccupations croissantes en matière de concurrence à l’égard de l’entreprise.

La société exige toujours que les navigateurs soient approuvés, une protection nécessaire contre le spaming des applications: sans ce processus de vérification, toute application pourrait ajouter des capacités de navigation Web, puis être présentée comme un navigateur par défaut potentiel.

Firefox affirme qu’il offre une meilleure protection contre le suivi que Safari.

La prévention intelligente du suivi d’Apple offre une protection solide de la confidentialité pour l’ensemble de l’appareil, que vous pouvez encore renforcer dans Firefox. En définissant Firefox sur une protection renforcée contre le pistage, vous serez protégé du contenu de suivi connu intégré dans les vidéos, publicités et autres contenus via des codes de suivi, ainsi que des traqueurs de cryptomining et d’empreintes digitales invasifs.

La prise d’empreintes digitales des appareils est la dernière solution de contournement du secteur publicitaire aux mesures anti-tracking introduites par Apple.

Firefox insiste également sur son statut d’organisme à but non lucratif, se comparant implicitement à Chrome de Google sans pour autant nommer ni l’entreprise ni le navigateur.

Firefox est un navigateur indépendant, soutenu par Mozilla, l’organisation à but non lucratif. Nous pensons que vous devriez être en mesure de décider qui voit vos informations personnelles, non seulement parmi vos amis, mais aussi avec les annonceurs et les entreprises sur Internet, y compris nous. Contrairement aux autres grandes entreprises technologiques, les produits Firefox ne collectent, ne vendent ni ne monétisent vos données personnelles.

DuckDuckGo fait un discours similaire sur la confidentialité.

Entre autres protections de confidentialité plus robustes, notre navigateur, par défaut, empêche la plupart des trackers de se charger (au lieu de vous protéger partiellement une fois qu’ils se chargent). Cela signifie que des entreprises comme Google, Facebook et bien d’autres dont vous n’avez même jamais entendu parler sont en fait empêchées de vous suivre sur le Web.

La société affirme que DuckDuckGo vous redirige également de manière proactive vers les versions https des pages si vous utilisez des liens http hérités.

Nous explorons le Web et maintenons une liste de sites prenant en charge les connexions cryptées, puis nous nous assurons que vous utilisez ces connexions cryptées dans la mesure du possible via notre technologie de cryptage plus intelligent. Avec une connexion cryptée, la page exacte que vous parcourez (et le contenu que vous soumettez sur cette page, par exemple, vos recherches) ne peuvent pas être vues par les fournisseurs Internet (FAI) et les espionneurs Wi-Fi.

Pour changer votre navigateur par défaut depuis Safari:

Accédez à l’App Store pour télécharger le navigateur que vous souhaitez utiliser

Ouvrez l’application Paramètres

Faites défiler jusqu’au navigateur

Appuyez sur le nom du navigateur

Appuyez sur Application de navigateur par défaut

Appuyez sur le navigateur que vous souhaitez utiliser

