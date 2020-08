Dans le monde, il existe deux types de personnes: celles qui ont toujours été du côté de Pomme et qui, au contraire, soutient Google et son système d’exploitation. Il existe également une minorité neutre, qui est placée au centre de ces deux pôles et se déplace dans l’un ou l’autre sens en fonction de divers facteurs. Et ce sont les utilisateurs qui pourraient le plus apprécier ce que les deux factions considéreraient comme pur la démence.

Vous pouvez maintenant installer Android 10 sur votre iPhone et non, ce n’est pas une blague

Une équipe d’ingénieurs a réussi à développer une version d’Android 10 – la dernière version du système d’exploitation Google pour les appareils mobiles – destinée à iPhone, permettant ainsi aux utilisateurs en possession d’un iPhone d’exécuter le logiciel domestique Mountain View.

Pour le moment, Android pour iPhone est toujours en version bêta et l’équipe de Sandcastle, la réalité derrière ce projet, communique qu’on ne connaît pas les conséquences que l’installation et l’utilisation du logiciel peuvent avoir sur la batterie, les performances et autres. Composants iPhone.

Android 10 peut être installé sur l’iPhone 7 (également la version Plus) e iPod Touch 7, qui semblent être les appareils actuellement prend en charge la plupart des fonctionnalités du logiciel. Ce dernier, cependant, ne semble pas particulièrement fluide et présente plusieurs inconvénients.

Après tout, c’est un projet encore en développement, mais ceux qui veulent le bricoler et essayer ce que serait un iPhone avec Android, peuvent maintenant le faire en téléchargeant la version Beta sur leur smartphone. Cependant, vous devez d’abord jailbreaker et exécuter une série de scripts, comme indiqué sur le site officiel du projet.