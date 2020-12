Le jour est venu: après que Nvidia Shield a ouvert l’interdiction, et après la promesse que Google ferait de même avec Stadia, cette plate-forme de jeu vidéo débarquer officiellement les appareils iOS. Bien sûr, sans application: vous pouvez désormais jouer via Safari ou en ancrant la webapp au début de votre appareil.

Avec le streaming de jeux vidéo de plus en plus dynamique et l’explosion de l’utilisation après des attentats comme Cyberpunk 2077, Google a manqué de temps pour amener Stadia sur iPhone et iPad. Le flot de jeux au sein de la plate-forme Google a été immense. Et à partir de maintenant, il n’est plus disponible sur les mobiles uniquement pour ceux qui possèdent un Android: Les propriétaires d’iPhone ou d’iPad peuvent désormais profiter de Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising et une large sélection d’autres titres.

Profitez de Google Stadia sur iOS via le Web

Google Stadia sur iPad avec manette PS5 connectée

Google a emprunté le même chemin que Nvidia a parcouru avec GeForce Now: puisque Apple n’autorise pas les applications donnant accès à plus de logiciels dans l’App Store, Google a décidé d’apporter l’accès en streaming Stadia au Web. Apple n’a jamais entravé les applications Web, la meilleure façon de proposer des jeux vidéo AAA est donc de prendre en compte la puissance de l’appareil.

Comme nous l’avons vu sur notre iPhone et iPad, Google Stadia démarre parfaitement sur le Web. L’expérience est très positive, prend en charge la lecture jusqu’à 1080p (Attention à la consommation de données), il n’y a pas de différences par rapport à l’application Android et, en bref, cela ouvre la porte à des jeux qui ne peuvent être appréciés à pleine capacité qu’en streaming.

Pour profiter de Google Stadia sur votre iPhone ou iPad, vous devez effectuer les opérations suivantes:

Ouvrez Safari et accédez à https://stadia.google.com .. Connectez-vous avec votre compte Stadia (vous n’êtes pas obligé d’être un pro) et acceptez l’appareil pour jouer. Rappelles toi: l’accès depuis iOS est en version bêta. Si vous souhaitez ajouter l’application Web sur le bureau, cliquez sur l’icône de partage, puis sélectionnez l’option ‘Ajouter à l’écran d’accueil». iOS créera un raccourci pour vous sur votre bureau: déplacez-le où bon vous semble.

Le moment attendu par les utilisateurs de Google Stadia avec iPhone ou iPad est arrivé. Le service est disponible et fonctionne avec contrôleur virtuel à l’écran ou avec un contrôleur physique connecté, que ce soit Stadia comme celui de PlayStation 4 ou Xbox One, par exemple. Avec une manette, le jeu est beaucoup plus confortable.

