PES 2021 lance sa version gratuite

Konami a publié eFootball PES 2021 LITE, la version gratuite de PES 2021 pour PS4, Xbox One et PC. Cette version a toutes les fonctions du mode myClub, qui permet aux joueurs de créer leur propre équipe de rêve, adaptée à leur style de jeu personnel. De cette façon, les nouveaux joueurs peuvent devenir des superstars. Il est également possible de signer des légendes et d’autres footballeurs prestigieux, afin de gagner un avantage dans la compétition.

PES 2021 LITE comprend également l’accès à mode journée, un mode PvP compétitif où les joueurs participent à des événements massifs inspirés de vrais matchs de football avec des rivaux célèbres. D’un autre côté, Cette version propose les modes Local Match et Training en plus des modes en ligne dédiés.

Savoir plus: Messi et Cristiano Ronaldo ensemble sur la couverture de PES 2021

Finalement, le Mode édition pour les joueurs PS4 et PC est également disponible dans cette version gratuite pour offrir la possibilité de personnaliser et de créer de nouveaux kits, badges, noms d’équipe et plus encore. Il a également la possibilité d’importer des données créées par d’autres utilisateurs, partageant ainsi une variété illimitée de conceptions.

▪ Date de sortie: 15/09/2020