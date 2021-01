Vous souvenez-vous quand Twitch s’est réuni pour passer Pokémon Red parmi tous les utilisateurs de chat? Plus d’un million de personnes différentes ont participé à cette expérience particulière qui a eu lieu il y a sept ans. Oui, sept ans. Ne t’inquiète pas, je me sentais juste vieux aussi. Le fait est que depuis lors, il est devenu populaire de jouer à Pokémon de manière de plus en plus rare, comme ce jeu où les poissons jouaient dans un aquarium. Et malgré le fait que de nombreuses expériences aient été menées pendant sept longues années, les gens sont toujours extrêmement inventifs. Pouvez-vous vous voir capable de terminer le jeu en suivant la progression sur un avatar Twitter?

User Screenshakes a l’intention de terminer Pokémon Red sur son avatar Twitter

Honnêtement, la proposition de Constantin Liétard (@screenshakes) me semble folle. Tant qu’il continuera à utiliser son compte de réseau social comme d’habitude, une partie complète de Pokémon Red aura lieu sur son avatar. L’idée est que les utilisateurs de Twitter répondent au tweet que vous trouverez ci-dessous, un bot collecte l’option la plus votée toutes les quinze secondes, l’introduit dans le jeu, met à jour l’avatar et recommence. Cela semble complexe et presque impossible, mais au moment d’écrire ces lignes, ils font face au premier Squirtle contre Onyx de Brock. En moins de deux jours!

Vous pouvez maintenant jouer à Pokemon Red dans mon avatar! 🥳 Commentez l’un de ces boutons sur ce tweet:

Haut, bas, gauche, droite, A, B, Démarrer, sélectionnez pic.twitter.com/9RV383BGjW – Constantin Liétard (@screenshakes) 8 janvier 2021

Twitch Plays Pokémon était assez chaotique, mais il n’a fallu que seize jours aux utilisateurs pour passer le haut commandement, créant une communauté, des traditions et des mèmes impressionnants en cours de route. Cette nouvelle façon de jouer à Pokémon Red va-t-elle créer un phénomène comme celui-là?

