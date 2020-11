The Singular Zarude vient à Espada y Escudo avec un événement limité

Après la distribution de Zarude Dans Pokémon Sword and Shield, chaque pays a établi une procédure à suivre. Dans le cas de l’Espagne, les joueurs intéressés par le Pokémon singulier de type sinistre et plante doivent accéder à la page de JEU suivante, où ils doivent entrer leur adresse e-mail avant le 13 décembre pour recevoir un code dans les 24 heures qu’ils peuvent entrer. dans le jeu Nintendo Switch par la suite tant qu’ils le font avant le 31 mars 2021.

Une fois que Zarude est atteint dans Pokémon Sword and Shield, le Pokémon mythique sera niveau 60 et aura le Compétence de défense de la lame. D’autre part, ses mouvements disponibles seront Point Blank, Whiplash, Waddle et Scream. Avec l’arrivée des Pokémon rares et la sortie récente du DLC Crown Snows, le dernier jeu Pokémon regorge de contenu pour terminer l’année.

