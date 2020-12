Pour ceux qui ne le savent pas, WhatsApp Web est une extension du compte sur votre téléphone mobile. De cette façon, les messages que vous envoyez et recevez sur votre PC et votre smartphone sont synchronisés et vous pouvez les voir sur les deux appareils. Il s’agit de ouvrez l’interface WhatsApp dans un navigateur Web sur votre PC, qui vous permet d’avoir accès au même compte sur deux appareils différents, et de pouvoir envoyer et recevoir des messages et (presque) tout ce que permet WhatsApp.

Si vous préférez le faire en style Telegram, via une application, vous pouvez utiliser le soi-disant Windows ou mac OS Bureau WhatsApp, comme nous vous le disons dans ce tutoriel avec les liens de téléchargement. Mais il y a une chose qu’aucune des 2 options ne vous permettait de faire: les appels et les appels vidéo.

Appels vidéo actifs sur WhatsApp Web et Desktop

Et c’est que, juste cette année où les appels vidéo sur WhatsApp – et dans le reste des applications qui les utilisent – ont établi des records, il était nécessaire de pouvoir utiliser cette fonction pendant que WhatsApp était ouvert sur votre PC ou Mac, en particulier compte tenu compte que WhatsApp lui-même dIl a augmenté le nombre d’utilisateurs dans les appels vidéo de groupe, de 4 à 8.

Et enfin, après les avoir vus en octobre, selon les experts de WABetaInfo, les appels sont déjà actifs et ont atteint les versions bêta / d’essai de WhatsApp Web et WhatsApp Desktop. Cela signifie que si vous utilisez la version normale de Web ou de bureau, vous ne pourrez toujours pas passer d’appels vidéo depuis votre PC.

Mais aussi, le fait qu’ils soient déjà dans la phase de test massive nous amène à penser que bientôt nous aurons cette fonction active en général. La seule question est: arrivera-t-il avant la fin de l’année ou au début de 2021?

Appel vidéo WhatsApp PC

Comment travaillent-ils? Lorsque vous avez un appel entrant, l’écran de l’ordinateur affichera une fenêtre contextuelle dans lequel vous devrez cliquer sur accepter, rejeter ou ignorer. Fondamentalement, cela fonctionne de la même manière que le faire à partir d’un mobile, à la seule différence que cette fenêtre d’appel entrant ne chevauche pas le chat. Si c’est vous qui passez l’appel, la fenêtre qui s’affichera sera plus petit, uniquement avec les icônes d’options d’appel.