Samsung a mis à jour son service “ Trouver mon mobile ” pour fonctionne même si le téléphone n’a pas de connexion Internet. Une fois l’option activée, le mobile peut être localisé si d’autres appareils Samsung Galaxy sont à proximité, comme s’il s’agissait d’un système de géolocalisation “ maillé ”.

La perte d’un téléphone est un problème trop courant, ainsi que le vol de son propriétaire. La seule façon de l’éviter est prenez les plus grandes précautions, mais il est impossible d’éviter tout risque. Pour cette raison, il est fortement recommandé d’activer les services de sécurité Android, à la fois le Google «Trouver mon appareil», l’option native du système, et ceux qui dépendent des fabricants. Samsung fait partie de ceux qui proposent un service de localisation à distance, un service désormais beaucoup plus complet.

Plus d’options pour trouver un Samsung Galaxy

Samsung testait le nouveau paramètre «Find my mobile» aux États-Unis, mais il est désormais disponible dans de nombreux autres pays, comme c’est le cas en Espagne. Comme l’a découvert Galaxy Club, une mise à jour de l’application en charge du système de sécurité Apporte la “ recherche hors ligne ” à tous les téléphones et tablettes Samsung Galaxy. Il vous suffit d’aller dans le Galaxy Store et de saisir les mises à jour en attente, vous y trouverez «Trouver mon mobile».

Une fois l’application de sécurité mise à jour à partir du Galaxy Store, vous devez effectuer les opérations suivantes pour activer la recherche à distance:

Accédez à vos paramètres Android. Accédez à «Biométrie et données de sécurité». Accédez à «Trouver mon mobile». Activez l’option ‘Recherche hors ligne»et assurez-vous que« Localiser mon mobile »est activé.

À partir du moment de l’activation, l’appareil Samsung Galaxy peut être localisé à distance même si vous n’êtes pas connecté à Internet. Pour cela, ledit appareil communiquera avec d’autres Samsung Galaxy à proximité afin de connaître sa position et de la transmettre au cloud Samsung via les connexions des autres téléphones. «Trouver mon mobile» crée une sorte de maillage de communication En profitant des autres Samsung Galaxy, vous pouvez également leur dire que l’un des téléphones à proximité a été perdu ou volé.

Si le mobile à localiser n’a pas de Samsung Galaxy à proximité avec l’emplacement distant activé, le téléphone déconnecté n’affichera que la dernière position connue

Le système de sécurité élargit considérablement les options de récupération du téléphone. Pour ce faire, vous devez vous rendre à l’adresse Web de «Trouver mon mobile», vous connecter avec le compte Samsung et localiser tous les appareils de l’entreprise enregistrés avec le compte sur la carte. Si vous avez un autre Samsung Galaxy à proximité, la recherche n’aura même pas besoin d’une connexion.

Via | Police Android

